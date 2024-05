SAZNAJTE SVE O PRAVIMA POTROŠAČA U SRBIJI U DANAŠNJOJ EMISIJI “NI 5 NI 6”

Gosti današnje emisije “NI 5 NI 6”, koju na Kurir televiziji možete da pogledate od 16.10h, su: Dejan Gavrilović (“Efektiva”), Milorad Ilić (ekonomista), Petar Bogosavljević (predsednik Pokreta za zaštitu potrošača Srbije) i Mila Milićev (udruženje “Majke sa troje dece”). Sa svojim gostima, autorka i novinarka Jovana Grgurević, rešava nedoumice koje postoje u vezi sa pravima potrošača. Neke od njih tiču se reklamacije, šta je i kako se ostvaruje pravo na nju; kakve su obaveze trgovaca prema potrošačima i da li su ih oni svesni; da li ste u obavezi da trgovcu ostavite svoj JMBG kada on od vas to traži; koja je uloga fiskalnog računa i kada je on neophodan. Razrešenje navedenih dilema, kao i šire sagledavanje teme, pogledajte u današnjoj emisiji “NI 5 NI 6”- Kurir televizija, 16.10h!

Kurir