JOŠ JEDNO MESTO ZA OKUPLJANJE LJUDI U BEOGRADU Vesić: Do pre samo nekoliko meseci u park na Topličinom vencu niko nije zalazio

Park vojvode Vuka na Topličinom vencu ne samo što je lepo uređen već ima svoju funkciju, ovde se svake subote održavaju koncerti, dečje predstave i razni drugi događaji što i jeste suština svih novih uređenih delova grada, rekao je zamenik gradonačelnika Goran Vesić.

– Ovde je, pored platoa na kojem je bina za predstave i koncerte, uređeno i dečje igralište. Do pre samo nekoliko meseci u ovaj park niko nije zalazio, bio je bez zelenila i sa razrušenim klupama. Sada je to park na koji smo ponosni svi koji smo učestvovali u njegovom uređenju, a naravno i građani, rekao je Vesić.

On je podsetio da je krajem osamdesetih godina Beograd planirao svoju pešačku zonu i tada je dogovoreno da se prvo Knez Mihailova, a potom Obilićev, Topličin, Kosančićev venac sa okolnim ulicama pretvore u pešačku zonu. Počelo se sa Knez Mihailovom i delom do Ruskog cara, ali su onda krenuli ratovi i više nije bilo para.

– Mi smo pre nekoliko godina odlučili da oživimo taj projkat koji je napravljen osamdesetih godina i počelo je prvo sa Obilićevim vencem pa sa Ulicom Vuka Karadžića, Topličinim i Kosančićevim vencem. Ovde je obnovljeno mnogo fasada, a sledeće godine ćemo pored ostalih srediti i fasadu na zgradi Muzeja primenjene umetnosti jer i ovaj kraj treba da ima uređene fasade kao što je to urađeno na celom Kosančićevom vencu. Na taj način Beograd će konačno završti izgradnju svoje pešačke zone, projekat koji je počeo još osamdesetih godina, istakao je Vesić.

foto: Ana Paunković

On je dodao da je sada više zelenila i naglasio da je, računajući Obilićev venac, Kosančićev venac, Trg republike, ulice kralja Petra, cara Lazara, Vuka Karadžića, Delijsku ulicu kao i prostor ispred Doma omladine, zasađeno oko 200 novih stabala.

Govoreći o rekonstrukciji Trga republike Vesić je rekao da, za razliku od parkova, trg mora da bude veliki prostor koji je namenjen okupljanju ljudi.

– Svi veliki parkovi u Evropi i svetu poput Madrida, Pariza, Berlina, Moskve imaju takve trgove. Parkovi su mesta za zelenilo, a Trg republike je sad prvi put dobio svoju pravu fizionomiju, kao mesto za okupljanje ljudi. Ovde se već nekoliko puta nedeljno održavaju događaji, pozorišne predstave, koncerti,

rekao je zamenik gradonačelnika.

Kada je reč o uređenju Skadarlije, Vesić je podsetio da se ona uređuje već dve godine i to u pet faza.

– Prva faza je sama Skadarska ulica od Ulice Strahinjića bana do Ulice gospodar Jevremove, posle koje smo napravili pauzu jer mi Skadrliju uređujemo u dogovoru sa ugostiteljima. Potom je urađen deo od Bulevara despota Sefana do Simine ulice i u martu počinjemo taj centralni deo Simine do Gospodar Jevremove ulice. To su tri faze u samoj Skadarskoj, a što se tiče četvrte uređen je pešački deo od Francuske do Skadarske ulice, napravljen mali trg sa fontanom. Peta faza biće sama Gospodar Jevremova od Skadarske do Francuske ulice, a u međuvremenu uređene su i okolne ulice oko Skadarlije, rekao je Vesić koji je dodao da predstoji i uređenje kuće Đure Jakšića koja će biti pretvorena u vizitorski centar.

Nakon završetka rekonstrukcije, ovaj "biser grada” i jedno od najposećenijih mesta turista, povratiće svoj stari sjaj kako bismo svi zajedno mogli da uživamo u njemu.

(Kurir.rs/Beoinfo)

Kurir