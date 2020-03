GORAN VESIĆ: Obezbedićemo svu neophodnu pomoć kako bi stariji sugrađani ostali kod kuće

BEOGRAD - Grad Beograd će tokom trajanja vanrednog stanja obezbediti svu neophodnu pomoć najstarijim sugrađanima, kako bi najosetljivije grupe stanovništva bile što manje izložene virusu korona, izjavio je danas zamenik gradonačelnika Goran Vesić. - Sve ove mere su i donete da bi se, pre svih, zaštitili naši nastariji sugrađani. U petak smo u svim beogradskim opštinama osnovali kol centre koji imaju zadatak da kontaktiraju sve sugrađane starije od 65 godina, kako bi im se dostavljala hrana, lekovi i druge životne potrepštine - ukazao je Vesić za TV Prva. On je u taj veliki sistem pomoći najavio uključivanje pripadnika civilne zaštite, MUP-a i drugih državnih službi koji, kako je precizirao, treba da opskrbi oko 300.000 ljudi. – Putem naših opština treba da dođemo do tih ljudi. Stariji sugrađani će imati brojeve telefona na koje će moći da se jave, a sve sa ciljem da ovaj period provedu u izolaciji u svojim kućama, jer to je najbolji način da ih zaštitimo od epidemije – ukazao je zamenik gradonačelnika i dodao da se ove mere odnose i na mlađe sugrađane koji imaju hronična oboljenja.

Vesić je podsetio na to da će gradski i prigradski prevoz početi da radi po subotnjem režimu. – U situaciji kada ne rade škole i vrtići i kada deo zaposlenih ostaje kod kuće, sigurni smo da će taj broj autobusa biti više nego dovoljan. Pratićemo situaciju na terenu, a ukoliko bude potrebe, reagovaćemo i pojačati određene linije – naveo je Vesić. On je podsetio na to da od petka Zavod za biocide dezinfikuje sva vozila javnog gradskog prevoza, uključujući i vozila privatnih prevoznika. Jedna od mera, kako je rekao, jeste da se od noćas ukidaju sve noćne linije. Podsetio je takođe na to da su istu meru preduzele i skoro sve evropske zemlje, s obzirom na to da je radno vreme ugostiteljskih objekata ograničeno od 8 do 20 sati.

Vesić je istakao da će Komunalna milicija kontrolisati sprovođenje Odluke o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, te da je u ovom trenutku sasvim dovoljno da restorani ne rade noću, jer život mora da se odvija i u ovoj vanrednoj situaciji. On je dodao da će zadatak predsednika opština biti da na teritoriji svoje opštine dođu do svakog sugrađanina starijeg od 65 godina, da ostvare kontakte telefonom sa njima i provere kakve su im potrebe, te da svakodnevno izveštavaju Grad Beograd o tome sa koliko su takvih sugrađana razgovarali i na koji način su im pomogli. – Nijedan stariji sugrađanin na teritoriji grada Beograda ne sme da ostane usamljen i sam, a obaveza opština i Grada je da ostanu u kontaktu sa tim ljudima i da učinimo da ovo vreme provedu izolovani, kako svoje zdravlje ne bi doveli u opasnost. Kao društvo, treba da pokažemo solidarnost. Angažovaćemo volontere, civilnu zaštitu, deo policije i zaista dovoljno ljudi, tako da ćemo moći da dođemo do svakog od njih i pomognemo im – istakao je zamenik gradonačelnika.

On je posebno istakao da sva gradska javna i komunalna preduzeća rade normalno, jer sistem mora da funkcioniše. – Jutros smo direktorima preduzeća i načelnici Gradske uprave izdali nalog da se svim licima starijim od 60 godina, kao i hroničnim bolesnicima i trudnicama, omogući rad od kuće. Isto tako, poznata je i procedura kako se ponašati kada se neko od zaposlenih zarazi, a napravljeni su i planovi u slučaju rada s manjim brojem ljudi – istakao je Vesić. Zamenik gradonačelnika je posebno istakao ulogu upravnika zgrada koji će se uključiti u ovu akciju.

– Oni treba da ukažu na to da u njihovim zgradama postoje starija lica, te će imati obavezu da Gradskom štabu za vanredne situacije javljaju sve što smatraju da trebamo da učinimo za lica koja tu žive. Zgrade koje održava JKP „Gradsko stambeno” biće dezinfikovane, a ta obaveza će važiti i za druge kompanije koje se time bave – rekao je Vesić. On je najavio da će Grad, u saradnji sa Privrednom komorom Srbije, napraviti poseban servis za beogradske privrednike kojem će oni moći da se obrate i dobijaju sve neophodne informacije, jer privreda ne sme da stane.

