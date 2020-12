PUTARI NE STAJU: Vesić obišao radove na rekonstrukciji Bulevara patrijarha Pavla

Deo od Ulice Pere Velimirovića do Košutnjaka do proleća

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić obišao je danas radove na rekonstrukciji Bulevara patrijarha Pavla i najavio da će potez od Ulice Pere Velimirovića do Košutnjaka, koji se trenutno radi, biti završen do proleća sledeće godine, a da se očekuje da će do proleća 2022. godine bulevar biti spojen sa Mostom na Adi.

Vesić je novinarima, nakon obilaska radova, rekao da je rekonstrukcija Bulevara patrijarha Pavla jedan od najkompleksnijih projekta u Beogradu koji je počeo pre nekoliko godina izmeštanjem korita Topčiderske reke, što je bilo neophodno kako bi počela rekonstrukcija saobraćajnice koja podrazumeva njeno proširenje.

Pojasnio je da se sada radi potez od Ulice Pere Velimirovića do Košutnjaka, dužine 1,8 kilometara, i da je počelo izlivanje tramvajskih baštica.

Dodao je da će sa obe strane tramvajskih baštica biti po dve saobraćajne trake što znači da će Bulevar patrijarha Pavla biti proširen i umesto dve, imati ukupno četiri saobraćajne trake.

Najavio je da će potez od Ulice Pere Velimirovića do Košutnjaka biti završen do proleća naredne godine i dodao da je u međuvremenu počelo projektovanje dela od Košutnjaka do Mosta na Adi.

"Kada budemo završili projektovanje odmah krećemo u tender za izgradnju. Grad je obezbedio novac i nadamo da ćemo do proleća 2022. godine spojiti Most na Adi sa ovim bulevarom", rekao je Vesić.

Naveo je da će i Ulica Pere Velimirovića biti proširena i imati četiri trake, kao i ulice Borska, Save Maškovića i Crnotravska.

"Radimo petlju prema autoputu tako da će sa Mosta na Adi preko četiri trake kroz Bulevar patrijarha Pavla i ulice Pere Velimirovića, Borsku, Crnotravsku i Save Maškovića moći da se dođe do autoputa što je ravno izgradnji obilaznice oko Beograda", rekao je Vesić.

Kako je dodao, da bi posao u potpunosti bio završen Direkcija za građevinsko zemljište i izgradnju grada Beograda nastavlja projektovanje od Ulice Pere Velimirovića prema Kapitol parku kako bi i građani Vidikovca, preko Bulevara patrijarha Pavla, mogli brzo i lako da dođu u drugi deo grada.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir