VESIĆ: Od sledeće nedelje 17.000 vakcinisanih dnevno, počinje opremanje Hale 3, biće spremna najkasnije u utorak

BEOGRAD - Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je jutros da će danas na Beogradskom sajmu, uz građane koji imaju zakazan termin za vakcinaciju biti vakcinisani i radnici Gradske čistoće.

Time počinje vakcinacija radnika beogradskih javnih preduzeća, a kako je objasnio, radnici Gradske čistoće su prioritet, jer su u stalnom kontaktu sa ljudima.

Vesić je za TV Prva rekao da se za vakcinaciju prijavilo 14.000 radnika čistoće i dodao da posle njih na red dolaze zaposleni u Gradskom saobraćajnom preduzeću, a zatim u Beogradskom vodovodu i kanalizaciji i ostalim gradskim službama.

Vesić je podsetio da je otvoreno 17 kol-centara za 17 gradskih opština i istakao da je preko njih do sada uz saglasnost prijavljeno skoro 10.000 starijih od 65 godina, koji bi, kako je rekao, inače verovatno ostali nevakcinisani.

Prema njegovim rečima, grad je do sada na vakcinaciju prevezao 1.200 ljudi koji nisu imali prevoz. Vesić je rekao da u 9 sati počinje opremanje Hale 3 Beogradskog sajma, a da će u njoj vakcinacija početi u ponedeljak ili najkasnije u utorak. Kako je naveo, u toj hali će biti 46 lekara i 56 medicinskih sestara.

Istakao je da će u Hali 3 svakog dana biti vakcinisano 9.000 do 10.000 ljudi.

"Na sajmu se trenutno dnevno vakciniše 3.000 ljudi, što znači da će samo ovde dnevno biti vakcinisano 13.000 građana. U domovima zdravlja dnevno se vakciniše 3.500 do 4.000 ljudi, što znači da će u Beogradu već sledeće nedelje biti vakcinisano 15.000 do 17.000 ljudi dnevno", rekao je Vesić.

On je istakao da to što Grad otvara toliko punktova pokazuje "da smo organizovani i da nam je stalo do naših građana".

Izrazio je zadovoljstvo što se za vakcinaciju prijavio veliki broj građana, njih oko 200.000, što, kako je naglasio, pokazuje da su odgovorni i da razumeju "da je ovo jedini put da izađemo iz krize".

