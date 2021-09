VESIĆ: Digitalizacija i fiskalizacija stiže i na beogradske pijace (FOTO)

Zamenik gradonačelnika Goran Vesić obišao je danas Kalenić pijacu na kojoj je, pored Palilulske i pijace „Đeram”, instalirano ukupno 50 POS terminala koji omogućavaju kupovinu platnim karticama ili putem aplikacija mobilnih novčanika za android i IOS platforme.

Pilot-projekat digitalizacije pijaca zajednički sprovode JKP „Gradske pijace”, Privredna komora Srbije, kompanije „Masterkard”, Banka „Inteza”, „Pejten” i „Čip kard”, uz podršku Grada Beograda. Vesić je sa zadovoljstvom konstatovao da digitalizacija i fiskalizacija stiže i na beogradske pijace. – S obzirom na to da zbog korone i svega što se desilo proteklih nekoliko godina sve više naših sugrađana koristi onlajn bankarske usluge, bilo je vreme da im to omogućimo i na beogradskim pijacama. Zato smo, u saradnji sa svim zainteresovanim, omogućili da se na tri naše pijace, Đermu, Kaleniću i Palilulskoj pijaci plaća i platnim karticama, odnosno „masterkardom”. Za sada imamo više od 20 zakupaca tezgi koji su se prijavili i, kao što vidite, moguće je platiti i dobiti slip. Na ovaj način izlazimo u susret zakupcima koji lakše mogu da prodaju svoju robu, pomažemo kupcima da mogu bez gotovine da kupe robu, te pokazujemo da je i ovaj način prodaje jednak svakom drugom – rekao je Vesić, zahvalivši „Masterkardu” i Privrednoj komori Srbije što su prepoznali i omogućili ovu vrstu kupovine kao i u svakoj drugoj radnji. On je istakao i da se na ovaj način pokazuje koliko su beogradske pijace važne.

foto: Www.beograd.rs

– Zaista smatram da su pijace „puls” jednog grada, mesto gde se oseti kako grad živi. Pokrenuli smo rekonstrukciju pijaca, prva je bila Palilulska, sledeća će biti Kalenićeva, čija će rekonstrukcija početi naredne godine, zatim slede pijaca na Senjaku, Bajlonijeva, Đeram, Cvetkova pijaca. Na taj način učinićemo da se oni koji prodaju i kupuju osećaju komfornije. Grad Beograd će za sledeću godinu, kao pomoć poljoprivrednicima u Beogradu, obezbediti skoro 300 miliona dinara, a podsetiću da je 2013. godine za te svrhe bilo izdvojeno oko deset miliona. To je novac namenjen za kupovinu mehanizacije i opreme, a radi se o bespovratnoj pomoći. Smatramo da je poljoprivreda, uz turizam i usluge, jedan od stubova razvoja grada. Grad ima 250.000 hektara obradive površine i najveći smo poljoprivredni region posle Vojvodine. Zato moramo pomagati ljudima da razvijaju svoj posao, a to se najbolje vidi upravo na pijacama – kazao je Vesić. Sekretarka Udruženja finansijskih institucija PKS Katarina Ocokoljić istakla je da je ovo jedan u nizu projekata koje je pokrenula ova institucija. – Ponosni smo na ovaj projekat jer smo pijace uključili u digitalnu transformaciju. Najnovija istraživanja su pokazala da je svaki treći korisnik platnih kartica želeo mogućnost da bezgotovinski kupi proizvod na pijaci. Dakle, sada više ne morate odlaziti do bankomata da podignete gotovinu, a trgovci na ovaj način dobijaju još jedan kanal svoje kupovine – rekla je Ocokoljićeva. Direktorka u kompaniji „Masterkard” Jelena Ristić istakla je da je misija kompanije da svim korisnicima kartica i mobilnih telefona omogući da plaćanje bude jednostavno, brzo i sigurno. Željko Petrović, zamenik direktora Divizije za poslovanje sa fizičkim licima i malim biznisom Banke „Inteza”, zahvalio je na saradnji partnerima, kao i JKP „Beogradske pijace” i Gradu Beogradu, istakavši da ova banka želi da bude pouzdan partner privredi, društvu i građanima, naglašavajući da je banka spremna da ovaj program proširi i na ostale beogradske pijace. Svi zakupci koji su prihvatili da budu deo pilot-projekta „Digitalizacija pijaca”, narednih 12 meseci biće oslobođeni svih troškova u vezi sa korišćenjem POS terminala, a partneri u projektu su obezbedili i dodatnu pogodnost – svakog meseca, pet trgovaca koji budu imali najveći broj bezgotovinskih plaćanja platnim karticama, dobiće novčanu nagradu u iznosu od 12.000 dinara.