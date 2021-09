GORAN VESIĆ ZA KURIR: Ima onih koji su spremni da ubiju predsednika ako je to jedini način da zaustave napredak Srbije!

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić najavio je u intervjuu za Kurir veliki plan razvoja glavnog grada do 2030. godine za koji tvrdi da će, kada se realizuje, u potpunosti promeniti gradsku sredinu u kojoj danas živimo. Govoreći o upravo završenoj sednici Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) i predstojećoj izbornoj skupštini, naš sagovornik kaže da je to prilika da oni koji su radili dobro dobiju podršku za dalji rad, ali i da oni koji su se zamorili - odstupe. Za "krtice" unutar SNS je decidiran, te poručuje da jedva čeka da se otkriju i da im neće biti mesto u stranci.

Upravo je završen GO SNS, uveliko se pripremate za stranačku skupštinu. Očekujete li velike rezove u stranci?

- Sednica je deo priprema za oktobarsku skupštinu SNS. Biraće se novo rukovodstvo stranke, pa je to prilika da se svedu dosadašnji računi, da se vidi ko je radio dobro i, naravno, da se samo rukovodstvo osveži. Naša stranka je najveći politički pokret u modernoj istoriji Srbije koji broji više od pola miliona članova. Oni koji su sjajno obavljali posao i za državu i za stranku nastaviće to da rade. Oni koji su se umorili, koji nemaju energiju, ustupiće mesto drugima koji mogu i žele. SNS je najveći društveni pokret u 21. veku kakav je postojao u modernoj istoriji Srbije samo krajem 19. i početkom 20. veka, kada je delovala Narodna radikalna stranka. Spremamo se za predsedničke i gradske, a možda i parlamentarne izbore. Na njima se potvrđuje da li smo radili dobro, da li imamo mandat da dalje radimo ili nemamo.

Koliko je ovu atmosferu priprema za skupštinu i izbore promenila politička "bomba" koju je bacio Saša Janković, kada je priznao da su mu ambasadori nudili da bude glavni akter u rušenju Vučića i da uskoči umesto njega? U tim planovima, kako kaže, učestvovali su i pojedinci iz SNS, kao ključni za Vučićevo rušenje iznutra.

foto: Zorana Jevtić

- Bio sam šokiran tim priznanjem, ali me to nije iznenadilo. Znali smo da ima onih koji nasilno žele da prisvoje vlast i da su spremni i da ubiju predsednika ako je to jedini način da se dočepaju fotelja. Upadali su u Skupštinu, RTS i Predsedništvo i učestvovali u nasilnim demonstracijama. Postoje i ambasadori koji misle da treba mimo volje građana da odlučuju ko će da bude vlast u našoj zemlji. Njima ne odgovara jaka Srbija koja ekonomski napreduje, koja je vojno snažnija i koja je ponovo lider Balkana. Zato kuju planove da se to zaustavi.

Intrigira li vas priča o "krticama" unutar SNS? Imate li ideju ko su ti ljudi?

- Interesuje me kao građanina, ali i kao člana stranke. Svakome za koga se utvrdi da je učestvovao u takvim prljavim radnjama nije mesto u stranci. Bez obzira na državnu ili partijsku funkciju.

foto: RTS Printscreen

Pomenuli ste izbore na proleće. Ako slušamo pojedine opozicionare, posebno će biti zanimljivi beogradski, jer je tu SNS, po njihovom mišljenju, najranjiviji. Može li Beograd da padne, kako to najavljuju?

- Slušao sam pred izbore 2014. da će pobediti u Beogradu, pa isto i pred gradske izbore 2018, pa pred izbore za beogradske opštine 2016. i 2020. Svaki put su izgubili. Razlika između odgovornih i neodgovornih političara je u tome što su odgovornima svaki izbori teški, a neodgovornima je sve lako. Oni su već podelili vlast, znaju ko će biti gradonačelnik, a ko sekretari, direktori... Ipak, nedostaje im samo jedna stvar na svakim izborima - to su glasovi građana.

Sa čim vi izlazite pred građane?

- Sa izveštajem šta je urađeno i vizijom razvoja Beograda u narednih deset godina. Kada smo kod urađenog, danas se u Beogradu živi bolje nego 2014. Da li je dovoljno dobro - nije, jer ljudi normalno uvek žele više i bolje. Danas je prosečna plata u Beogradu 700 evra, a bila je 452. Plata je u Beogradu za osam godina povećana za 248 evra ili 50 odsto. Kada 2025. godine plata u Srbiji bude 900 evra, u Beogradu će biti 1.100. U Beogradu je 2014. nezaposleno bilo 108.289 ljudi, a danas 66.565, dakle 41.724 manje. Što je još važnije, u našem gradu je 2014. bilo 558.620 zaposlenih, a sada je zaposleno 750.500 ljudi, što znači da je otvoreno skoro 192.000 radnih mesta. Broj dece u vrtićima je sa 49.602 u 2012. godini povećan ove godine na više od 80.000. Pogledajte šta je sve izgrađeno od 2014. Završava se obilaznica, rekonstruišu veliki bulevari i trgovi, uređeno je više od 500 fasada, u novembru počinjemo da gradimo metro... To su istorijske stvari za grad i to su naši rezultati.

foto: Zorana Jevtić

Pošto pobedu ne dovodite u pitanje, možete li da kažete ko će biti gradonačelnik? Znate i sami da se spekuliše o tome da je ulazak Aleksandra Šapića i njegove stranke u SNS signal da će on preuzeti vođenje prestonice.

- Za SNS je dobro da bivši politički protivnici prihvataju politiku Aleksandra Vučića. Otvoreni smo za svakoga sa dobrim namerama ko prihvati našu politiku i želi da učestvuje u podizanju Srbije. To se odnosi kako na Šapića, tako i na druge. Srbija od 2008. godine nema direktan izbor gradonačelnika. To je ukinuo Boris Tadić, jer su ankete pokazivale da bi Vučić pobedio Đilasa i sve njegove saradnike zajedno. Tako da se kod nas ne bira gradonačelnik, već politika. Ako naša politika dobije poverenje građana, odredićemo tim koji će da vodi Beograd i sprovoditi Vučićevu politiku. Svako ko misli da je važnije da unapred bude proglašen gradonačelnikom pre izbora i da je to važnije od pobede naše politike, potcenjuje i SNS, ali i građanke i građane Beograda.

Šta nas čeka u budućnosti? U kakvom Beogradu ćemo živeti ukoliko dobijete poverenje građana?

- U narednih mesec dana objavljujemo program "Beograd 2030". Na njemu su radili fakulteti Beogradskog univerziteta, nevladine organizacije, instituti, ugledni domaći i strani stručnjaci. Želimo da građani znaju, ako glasaju za nas, kako će Beograd izgledati 2030. godine. Tada ćemo imati završene dve linije metroa, BG voz koji povezuje sve prigradske opštine sa užim centrom grada na 12 minuta u špicu i 45 minuta van špica, nećemo imati nijedno vozilo javnog prevoza na dizel, što znači da ćemo udisati zdraviji vazduh, prerađivaćemo svu otpadnu vodu koja ide iz naše kanalizacije u reke. Mi svake godine sipamo u Savu i Dunav fekalije zapremine 60.000 olimpijskih bazena. Imaćemo pet fabrika za preradu otpadnih voda, novu fabriku za pijaću vodu, nova tri mosta, gradski tunel koji će povezati Karađorđevu ulicu i Pančevački most, tunel ispod Topčidera... Imaćemo novih 50 kilometara tramvaja, produžićemo trasu od Banovog brda prema Ceraku, od Jurija Gagarina na Bežanijsku kosu i od Bogoslovije preko Ade Huje do leve obale Dunava, uređene obale, više od sto kilometara bicklističkih staza... To je vizija koju mi nudimo građanima i s njom ćemo izaći na izbore.

Zagađenje Beograda sigurno će biti poligon na kom će vas politički protivnici loviti. Zar nisu Beograđani u pravu kada sve glasnije izražavaju stav da žele da žive u zdravijem i čistijem gradu?

- Građani su u pravu kada kažu da žele čistu životnu sredinu. Ali to nije politička tema, jer zagađenje postoji decenijama. Nikada se nije više radilo na smanjenju zagađenja i očuvanju životne sredine, ali nemoguće je za šest meseci rešiti problem, posebno ako niko ništa nije radio decenijama. Evo, za ovih pet fabrika za preradu otpadnih voda trebaće nam oko milijardu evra. Mi ih gradimo sada, jer ih nisu gradili 2008, 2009. ili 2011. godine. Nije ni tada bilo zabranjeno da se grade fabrike, ali nisu hteli ili nisu znali.

Jedan ste od zagovornika uvođenja neke vrste kovid propusnica. Gde je zapelo?

- Borac sam za to da privreda mora da radi, da se čuvaju radna mesta i da ljudi primaju plate. Ne mešam se u to kakve će epidemiološke mere da propisuju, ali privreda mora da radi, što znači da je Beograd protiv svakog zatvaranja. A što se tiče propusnica, još na proleće sam izašao s idejom da u Beogradu one koji su se vakcinisali stimulišemo jeftinijim kartama za pozorište, popustima za infostan, u javnom prevozu, ali tada su moje ideje odbacili uz priču da diskriminišemo ljude, što, naravno, nije bilo tačno. Letos smo u Beogradu pripremili nagradnu igru za mlade, letovanja, odlazak na koncerte i čitav niz nagrada za ljude do 30 godina koji se vakcinišu. Tada nam je rečeno da će republika napraviti to za čitavu zemlju, sačekali smo i to se još nije desilo. U aprilu sam imao sastanak s vlasnicima noćnih klubova i njihov predlog je bio da dozvolimo da rade samo s vakcinisanima. Međutim, pušteno je da dolaze svi. Zato ću sada pustiti one koji su moje ideje odbacivali da predlažu propusnice i slično.

Stigla nova knjiga Neću se izvinjavati što volim Beograd foto: Privatna arhiva Izdali ste prošle nedelje novu knjigu. Šta nudite čitalaštvu? - U petak je izašla iz štampe moja nova knjiga "Varoš beogradska". U njoj je 15 priča o Beogradu u srednjem veku, uz divne ilustracije slikara Nebojše Đuranovića. Knjiga je namenjena mlađoj populaciji, za koju verujem da će je čitati i da će nešto iz nje da nauče. Volim da pišem o Beogradu, o njegovoj istoriji, tradiciji, kulturi. Za mene je Beograd strast i posvećen sam svom gradu. Znam da u današnje vreme biti pismen nije neka prednost, jer su nepismeni, polupismeni i neobrazovani glasniji, ali neću se nikome izvinjavati zato što volim Beograd i zato što sam obrazovan. Nadam se da moju novu knjigu neće ponovo da spale.

Buka nije u modi Uvodimo red na splavovima Mnogo povika ima oko buke u kasnim satima, posebno su splavovi na udaru stanara iz okolnih zgrada. Kada će to biti rešeno? - Vlada je u četvrtak usvojila zakon o buci. Videli ste kako smo uveli red i kako se sad u 22 sata gasi muzika u lokalima. Znači da može. Ostalo je da sredimo splavove, koji su veliki izvor problema kada je reč o buci. Ovaj zakon će omogućiti komunalnim milicionerima da pomoću merača buke na licu mesta utvrde visinu buke i oni će moći da kažnjavaju novčano emitera, da oduzmu sredstvo sa kojeg se emituje buka, ali i da zatvore lokal. I to ćemo vrlo odlučno primenjivati. Poruka ugostiteljima je da se do 1. januara pripreme, jer će moći da puštaju muziku samo ukoliko imaju zaštitu od buke. Insistiraću na tome, jer niko nema prava da maltretira ljude.

Novi vid komunikacije s građanima Kancelarija na točkovima foto: Privatna arhiva Od danas ste i zvanično stavili svoju kancelariju na točkove. Šta vam je plan? - Predsednik Vučić traži od svojih saradnika da razgovaraju sa građanima i da budu na terenu. Poznat sam po tome da sam svakog dana među ljudima, a sada sam napravio svoju pokretnu kancelariju. To je kamper kojim svake subote i nedelje obilazim sela u okolini Beograda sa direktorima, sekretarima i predsednikom opštine. Razgovaram s ljudima i pokušavam da rešim probleme. To se narodu sviđa, ali se neće svideti neradnicima, jer će ih moj rad podsećati na to koliko ne rade ništa. Zato će od sutra da viču da je Vesić krenuo u kampanju. Jeste, u kampanju rešavanja problema ljudi. Danas sam u Bariču od osam sati ujutru. To je vreme kada politički neradnici spavaju.

Ivana Kljajić/ Kurir.rs