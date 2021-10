BRANKO NI KRIV NI DUŽAN OSTAO BEZ 240.000 U JEDNOM MINUTU: Ispovest žrtve brutalnog pljačkača na Zvezdari! PRIŠAO MU S LEĐA

Na društvenim mrežama sinoć se pojavio snimak bezdušne pljačke, koja se dogodila u sred bela dana na Zvezdari, kada čovek u punoj snazi napada starca sa štapom.

Povod za ovaj napad bio je pljačka, a žrtva nepoznatih napadača je penzioner iz Malog Mokrog Luga Branko Stanojević, koji je ostao bez celokupnog kredita koji mu je tog dana odobren, a to je suma od 240.000 dinara.

Branko je objasnio kako se sve to dogodilo. Kako je istakao, tog dana je krenuo da podigne kredit koji mu je odobren.

- Raspitivao sam se zbog kredita i oni su mi dozvolili. Ja sam krenuo prema Ustaničkoj gde se okreću autobusi i tramvaji i tu sam svratio u kladionicu, igram ponekad preko telefona i tu sam imao nekih 6.000 dinara, pa sam svratio to da podginem, međutim nisam uspeo iz nekog razloga - rekao je Branko.

Kako je istakao, kada je svratio da plati račun za telefon, sa njegove desne strane je bio tamniji mladić, za koga sumnja da je izvršio pljačku.

- Onda sam krenuo da platim telefon, ja druge pare nisam imao osim hiljadu dinara u džepu i pare od kredita koje sam držao u jakni odakle sam izvadio 5.000 dinara da platim telefon. Sećam se da je tu bio sa moje desne strane jedan dečko - rekao nam je nesrećni penzioner.

Napad se dogodio nedugo nakon što je napustio radnju u kojoj je platio telefon.

- Ušao sam u ulicu Petra Kondića, nisam video nikoga i samo mi je odjednom napadač prišao sa leđa, sčepao me i tačno me uhvatio za džep u kojem su mi bile pare. Ja sumnjam da je to isti čovek iz radnje, jer me niko drugi nije video da sam podigao pare.

Iako daleko slabiji od lopova, i u poodmaklim godinama, Branko je pokušao da se odbrani, ali koliko je pljačkaš bio drzak dovoljno ilustruje podatak da je uspeo da oborio penzionera na zemlju i oteo mu pare.

