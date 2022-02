SAD JE I ZVANIČNO, KONTROLE ĆE BITI STROGE Vesić: Neće više biti buke koja će maltretirati građane! Pored novčane biće i ova kazna

BEOGRAD - Na sednici Skupštine grada usvojena je Odluka o načinu kontrole nivoa buke iz ugostiteljskih objekata na teritoriji grada Beograda. Zamenik gradonačelnika Goran Vesić je podsetio da je Grad Beograd inicirao izmenu Zakona o buci i istakao da su predlozi usvojeni.

– Tim zakonom smo dali ovlašćenja komunalnim milicionarima da mogu da kontrolišu nivo buke i da kažnjavaju one koji taj nivo prekorače. Usvajanjem ove današnje odluke dobićemo sve instrumente pomoću kojih ćemo rešavati problem buke. Mi smo u međuvremenu nabavili aparate za merenje buke koji su veoma efikasni i baždareni u skladu sa zakonom. Usvojili smo akustične zone i utvrdili izvore buke za svaku akustičnu zonu, a sada ovom odlukom definišemo kako će komunalni milicionari koristiti aparate za merenje nivoa buke, odnosno na osnovu čega će moći da izriču kazne – rekao je Vesić.

On je podsetio da se do sada radilo tako da kada se utvrdi na zahtev građana da neko emituje buku veću od dozvoljene, na teren izađe gradski inspektor ili komunalni milicioner koji konstatuje da je to tako, nakon čega on zakazuje da ovlašćena firma za merenje nivoa buke dođe u najavljeno vreme, što je za posledicu imalo to da niko nije bio kažnjen.

– Sada se situacija potpuno promenila jer na licu mesta komunalni milicionar meri buku, utvrđuje da li je veća od dozvoljene, izriče upozorenja ili kazne i tako se vrlo efikasno rešava problem buke. Više neće biti buke koja će maltretirati građane. Zalažemo se da privreda radi, ali ne po cenu toga da građani ne mogu da spavaju.

Sada će se plaćati kazna, odnosno oduzimaće se sredstvo sa koga se emituje buka. To je nešto što sam obećao građanima, na tome se radilo dve godine i to će sada biti ispunjeno – naglasio je Vesić.

foto: Shutterstock

On je dodao da će ova odluka uticati na sve veći broj lokala da počnu sa ulaganjima u zaštitu od buke i najavio da će Sekretarijat za zaštitu životne sredine doneti propise koji će odrediti kako sve može da se izvrši zaštita od buke, odnosno šta treba da urade restorani.

– Više od 95 odsto vlasnika kafića i restorana nemaju ovaj problem, ali zbog malog broja bahatih imamo problem sa nivoom buke u Beogradu. Mi ulažemo i nastavićemo da ulažemo u opremanje Komunalne milicije – istakao je Vesić i zahvalio Ministarstvu zaštite životne sredine i ministarki Ireni Vujović koja je podržala predlog Grada Beograda.

Sekretar za poslove komunalne milicije Ivan Divac je istakao da je komunalna milicija potpuno spremna da kontroliše nivo buke i da će izaći na teren čim ova odluka stupi na snagu, te da će se vrlo rigorozno kažnjavati svi oni koji je ne budu poštovali.

Kurir.rs/Beoinfo