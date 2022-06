KOMŠIJE IZ PAKLA IZ BEOGRADSKIH ZGRADA: Uriniraju po terasama, igraju fudbal u stanu, telefoniraju ispred stana?!

BEOGRAD - Eh da mi je da se preselim na selo, nikog da ne vidim i ne čujem! Koliko su puta ovo izgovorili ili samo pomislili oni koji žive u srpskim višespratnicama... Još ako je izolacija loša, a zidovi tanki, život u zgradi zaista ume da se pretvori u pakao.

To na svojoj koži već četiri godine unazad oseća Milica K. (28), podstanarka sa beogradske opštine Palilula. Taman što je našla jeftiniji stan i saradljive stanodavce, otkrila je da ima, kako ona opisuje, "komšije iz pakla". U međuvremenu su stanarine drastično poskupele i Milica ostaje tu gde jeste, iako noću ne može da spava, a danju ni da u stanu boravi u miru.

foto: Shutterstock

- Iznad mene žive dva brata studenta, kojima je otac ostavio stan. Redovno se u stanu okuplja njih desetak, a buka je tolika kao da im je svadba svaku noć u stanu. Dešavalo se svašta necivilizovano. Toliko se napiju da izađu na terasu i šerpama udaraju po ogradi od gvožđa. Zbog toga se uznemire i komšije, ali i psi koji počnu da laju, pa onda njih desetorica laju i tako se svađaju sa psima - opisuje Milica svoju situaciju koja nalikuje na scenario tragi-komičnog filma.

Čim se prvi put "usudila" da se pobuni i zamoli ih da se smire i stišaju, usledila je osveta razmažene braće.

- Uradili su nešto čega se ni u najluđim mislima ne bih setila. Napili su se, pa urinirali sa svoje terase na moju. Na kraju večeri me nekad "počaste" i povraćanjem sa terase, što obično završi na mojim prozorima. Već dve godine se ne usuđujem da sušim veš na terasi - u očaju i neverici priča Milica za Telegraf.

Slična priča stiže i iz Novog Sada. Tamo je jedna Katarina doživela da bude i fizički povređena zbog nepažnje i bahatog ponašanja komšija.

foto: Zorana Jevtić

- Napili su se, pa bacili flaše sa terase. Buka me je probudila usred noći, ali nisam znala šta je posredi. Kada sam rano ujutru krenula na posao, nagazila sam staklo, a kako sam imala sandale, neki delići su me i posekli - kaže Katarina.

Ne pamti kada je poslednji put odspavala noć u komadu. Ako je ne probudi glasna muzika ili svađanje iz susednog stana u kojem živi jedan par, probudiće je, dodaje, "treniranje" iz stana iznad.

- Okupe se, pa skaču, igraju fudbal ili košarku u stanu... I to sve posle ponoći. Jednom su "trenirali" u 3.30 ujutru. E tada sam pozvala komunalnu policiju - ističe sagovornica. Čula je, seća se, i kada je komunalna policija već posle pola sata došla i pozvonila komšijama.

foto: Aleksandar Jovanović/Ilustracija

- Mislim da su ih samo opomenuli. Oni su se smirili, ali to je trajalo možda dva-tri nedelje. Sada ponovo skaču i divljaju usred noći - očajna je Katarina.

Jedna Beograđanka muči muku sa komšijom koji u zoru izađe na hodnik zgrade i glasno telefonira, a razgovor traje oko 20 minuta. Drugi kolega opisao je problem koji isprva zvuči bezazleno, ali on zbog toga ne spava već godinu dana.

- Izolacija u mojoj zgradi je jako loša i sve se čuje. Komšinici u stanu do mog celo jutro zvoni alarm na telefonu, podešen na najjače, a ona ga ne gasi. Počinje da zvoni u 6.30 i, bez preterivanja, zvoni i vibrira sve do pola osam. Bukvalno je neizdrživo - kaže ovaj kolega.

Zvonio joj je nekoliko puta u pokušaju da razgovara sa njom, ali niko mu nije otvorio vrata. Onda se dosetio, pa jedan dan otišao do njenih vrata i pustio alarm sa svog telefona. Ona je izašla ispred stana i on joj, već revoltiran, besno odbrusio da gasi svoj alarm ujutru. Nakon što su se posvađali, nije bilo boljitka. Njen alarm i dalje ga budi svako jutro.

Svaki grad propisao je kazne za kršenje kućnog reda u stambenim zgradama koje u proseku iznose oko 5.000 dinara.

foto: Zorana Jevtić

Prema beogradskoj odluci o kućnom redu u stambenim zgradama, mir i tišina obavezni su radnim danima u vremenu od 16 do 18 i od 22 do 7 sati narednog dana, a u danima vikenda u vremenu od 14 do 18 časova i od 22 do 8 časova subotom i do 10 časova nedeljom. U odluci piše "stanari se moraju ponašati na način koji obezbeđuje mir i tišinu u zgradi (vreme odmora)".

- Vreme odmora mora se poštovati i pri korišćenju mašina za održavanje zelenih površina oko zgrade (kosačica, motorna testera i slično). U slučaju porodičnih slavlja i drugih okupljanja, a najkasnije dva dana ranije stanari su dužni da postavljanjem obaveštenja na vidnom mestu u zgradi o tome obaveste ostale stanare, s tim da se od 1 čas posle ponoći mora obezbediti mir i tišina u zgradi - navodi se u Odluci.

U vreme odmora, zabranjeno je: - vikom, trčanjem, skakanjem i sličnim postupcima praviti buku i narušavati mir u zgradi, - korišćenje kućnih aparata, ventilacionih sistema i drugih uređaja, mašina i aparata u zgradi, na način da zvuk ovih aparata ometa stanare drugih posebnih delova zgrade. Oni koji krše sve navedene odredbe o kućnom redu, platiće kaznu od 5.000 dinara.

Kurir.rs/Telegraf