OVE ULICE U BEOGRADU SE ZATVARAJU DANAS I SUTRA: Izmene na linijama gradskog prevoza! OVO JE DETALJAN SPISAK

Povodom promocije najmlađih oficira Vojske Srbije, koja će biti održana sutra ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu, od 10 časova, u centru grada će doći do izmena u režimu saobraćaja i zatvaranja pojedinih ulica.

Izmene u saobraćaju i zatvaranje ulica biće na snazi danas od 16.00 do 19.00 časova i na dan svečanosti 17. septembra, od 08.00 do 14.30 časova.

Za saobraćaj će biti zatvorene sledeće ulice:

Trg Nikole Pašića (u celini do Terazija),

Dečanska (od Nušićeve do Trga Nikole Pašića),

Takovska (od ugla sa Kosovskom do raskrsnice Bulevar kralja Aleksandra – Trg Nikole Pašića – Kneza Miloša),

Bulevar kralja Aleksandra (od raskrsnice sa Crkvom Svetog Marka do raskrsnice Trg Nikole Pašića – Kneza Miloša – Takovska ulica),

Kneza Miloša (od raskrsnice sa Ulicom kralja Milutina do raskrsnice Bulevar kralja Aleksandra – Trg Nikole Pašića – Takovska),

Svetozara Markovića,

Beogradska,

Kosovska,

Svetogorska,

27. marta,

Masarikova,

Kralja Milana,

Nemanjina,

Dragoslava Jovanovića,

Vlajkovićeva,

Kondina,

Palmotićeva i

Majke Jevrosime.

Radi uvežbavanja protokola svečane promocije, vazduhoplovi Vojske Srbije nadletaće područje Beograda 16. i 17. septembra.

Generalna proba svečanosti održaće se u petak 16. septembra od 17.00 časova na platou ispred Doma Narodne skupštine u Beogradu.

Izmene u radu linija javnog prevoza

Vozila javnog gradskog prevoza će se kretati alternativnim trasama, a na izmenjenim trasama će koristiti postojeća stajališta linija JGP-a.

Zbog najavljenih događaja u doći će do promene na linijama gradskog prevoza.

Danas od 16 do 19 sati i 17. septembra od 8 do 14:30 časova tramvaji sa linije 6 će saobraćati do Trga Slavija umesto do Tašmajdana a tramvaji sa linija 7 i 12 će saobraćati preko Trga Slavija, umesto preko Resavske.

Sutra od 16 časova trolejbusi sa linije 41 se povlače za garažu, trolebusi sa linije 40 će raditi na trasi linije 28 sve do 18 časova. Uspostavlja se autobuska linija 41A, na relaciji Admirala Geprata – Banjica 2

Trasa linije će biti :Admirala Geprata – Kneza Miloša i dalje redovnom trasom ka Banjici, u smeru ka Admirala Geprata: redovnom trasom do Mostarske petlje, zatim: Savska – Drinska – Hajduk Veljkov venac – Admirala Geprata.

Od 18 časova trolejbusi sa linija 22L i 28 se povlače za garažu a uspostavlja se autobuska linija 28A (Trg republike – Zvezdara). Trasa linije će biti: Bulevar despota Stefana, Cvijićeva i dalje redovnom trasom linije 28, dok će u smeru ka Trgu republike saobraćati redovnom trasom linije 28 do ulice Braće Jugovića i dalje ulicama Braće Jugovića, Francuska, Trg republike (okreće oko parka).

U subotu i nedelju, 17. i 18. septembra ukidaju se trolejbuske linije 22L, 28, 40 i 41 a uspostavlja se autobuska linija 40A (Zvezdara – Banjica 2) na trasi trolejbuske linije 40, osim u subotu, od 8 do 14:30 časova kada će autobusi saobraćati delimično izmenjenom trasom, u oba smera: Cvijićeva, Zdravka Čelara, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Kneza Miloša i dalje redovnom trasom trolejbuske linije br. 40 do Banjice 2.

Takođe, sutra od 16 do 19 i 17. septembra, od 8 do 14:30 časova vozila sa linija 23 - će saobraćati ulicama Bulevar despota Stefana, Cvijićeva, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Kneza Miloša i dalje redovnom trasom.

Vozila sa linija 24 od 16 do 19 časova će saobraćati ulicama Cara Dušana, Džordža Vašingtona, 27. marta, Starine Novaka, Beogradska, Njegoševa i dalje redovno. Od 19 časova do subote 17. septembra do 8 časova vozila će saobraćati ulicama Francuska, Bulevar despota Stefana (kroz terminus „Trg republike“ u smeru ka periferiji), Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića i dalje redovnim trasama.

Od 8 do 14:30 časova vozila će saobraćati ulicama Cara Dušana, Džordža Vašingtona, 27. marta, Starine Novaka, Beogradska, Njegoševa i dalje redovno. Od 14:30 do nedelje 18.septembra do 24 časova vozila će saobraćati ulicama Francuska, Bulevar despota Stefana (kroz terminus „Trg republike“ u smeru ka periferiji), Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića i dalje redovnim trasama.

Vozila sa linija 26 sutra do 16 časova će saobraćati na svojoj redovnoj trasi.

Od 16 do 19 časova vozila će saobraćati ulicama Cara Dušana, Džordža Vašingtona, 27. marta, Kraljice Marije, Ruzveltova, Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovno. Od 19 do subote 17.septembra do 8 časova vozila će saobraćati ulicama Francuska, Bulevar despota Stefana (kroz terminus „Trg republike“ u smeru ka periferiji), Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića i dalje redovnim trasama;

Od 8 do 14:30 časova časova vozila će saobraćati ulicama Cara Dušana, Džordža Vašingtona, 27. marta, Kraljice Marije, Ruzveltova, Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovno. Od 14:30 do nedelje 18. septembra do 24 časova vozila će saobraćati ulicama Francuska, Bulevar despota Stefana (kroz terminus „Trg republike“ u smeru ka periferiji), Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića i dalje redovnim trasama.

foto: Aleksandar Jovanović

Vozila sa linija 27 sutra do 16 časova će saobraćati na svojim redovnim trasama.

Od 16 do 19 časova vozila će saobraćati od terminusa „Trg republike“ ulicama Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka Trgu republike), Džordža Vašingtona, 27. marta, Kraljice Marije, Ruzveltova i dalje redovnom trasom. Od 19 do subote 17. septembra do 8 časova vozila će saobraćati od terminusa „Trg republike“ ulicama (Francuska u smeru ka terminusu „Trg republike“), Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića i dalje redovnom trasom. Od 8 do 14:30 časova vozila će saobraćati od terminusa „Trg republike“ ulicama Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka Trgu republike), Džordža Vašingtona, 27. marta, Kraljice Marije, Ruzveltova i dalje redovnom trasom. Od 14:30 do nedelje 18.septembra do 24 časova vozila će saobraćati od terminusa „Trg republike“ ulicama (Francuska u smeru ka terminusu „Trg republike“), Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića i dalje redovnom trasom;

Vozila sa linija 31 sutra do 18 časova će saobraćati na svojoj redovnoj trasi.

Od 18 do 19 časova vozila će saobraćati na skraćenoj trasi od Trga Slavija. Od 19 do subote 17.septembra do 8 časova vozila će saobraćati od terminusa „Trg republike“ ulicama (Francuska u smeru ka terminusu „Trg republike“), Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića, Kneza Miloša, Nemanjina, Trg Slavija i dalje redovnom trasom. Od 8 do 14:30 časova vozila će saobraćati na skraćenoj trasi od Trga Slavija. Od 14:30 do nedelje 18.septembra do 24 časova vozila će saobraćati od terminusa „Trg republike“ ulicama (Francuska u smeru ka terminusu „Trg republike“), Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića, Kneza Miloša, Nemanjina, Trg Slavija i dalje redovnom trasom;

Vozila sa linije 32E sutra do 16 časova će saobraćati na svojoj redovnoj trasi.

Od 16 do kraja radnog vremena vozila će saobraćati do terminusa „Trg republike“ ulicama Bulevar despota Stefana, Braće Jugovića, Francuska; Vozila sa linije 37 i 44 sutra do 16 časova će saobraćati na svojim redovnim trasama. Od 16 do 19 časova vozila će saobraćati ulicama Žorža Klemansoa, Cara Dušana, Džordža Vašingtona, 27. marta, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Kneza Miloša i dalje redovnim trasama;

Od 19 do subote 17. septembra do 8 časova vozila će saobraćati ulicama Francuska, Bulevar despota Stefana (kroz terminus „Trg republike“ u smeru ka periferiji), Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića i dalje redovnim trasama. Od 8 do 14:30 časova vozila će saobraćati ulicama Žorža Klemansoa, Cara Dušana, Džordža Vašingtona, 27. marta, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Kneza Miloša i dalje redovnim trasama.

Od 14:30 do nedelje 18. septembra do 24 časova vozila će saobraćati ulicama Francuska, Bulevar despota Stefana (kroz terminus „Trg republike“ u smeru ka periferiji), Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića i dalje redovnim trasama.

foto: Zorana Jevtić, Ilustracija

Vozila sa linija 43 sutra do 16 časova će saobraćati na svojoj redovnoj trasi. Od 16 do nedelje 18. septembra do 24 časova vozila će saobraćati do terminusa „Trg republike“ ulicama Bulevar despota Stefana, Braće Jugovića, Francuska;

Vozila sa linija 58 sutra do 16 časova će saobraćati na svojoj redovnoj trasi. Od 16 do 19 časova vozila će saobraćati ulicama Poenkareova, Cvijićeva, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Kneza Miloša i dalje redovnom trasom. Od 19.00 do subote 17.09. do 08.00 časova vozila će saobraćati na redovnoj trasi. Od 08.00 do 14.30 časova vozila će saobraćati ulicama Poenkareova, Cvijićeva, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Kneza Miloša i dalje redovnom trasom. Od 14:30 do nedelje 18. septembra do 24 časova vozila će saobraćati na svojoj redovnoj trasi;

Vozila sa linija 74 sutra do 16 časova će saobraćati na svojoj redovnoj trasi;

Od 16 do 19 časova vozila će saobraćati ulicama Kneza Miloša, Nemanjina, Trg Slavija, Beogradska, Bulevar kralja Aleksandra, Ruzveltova i dalje redovnom trasom. Od 19 do subote 17.septembra do 8 časova vozila će saobraćati na svojoj redovnoj trasi. Od 8 do 14:30 časova vozila će saobraćati ulicama Kneza Miloša, Nemanjina, Trg Slavija, Beogradska, Bulevar kralja Aleksandra, Ruzveltova i dalje redovnom trasom. Od 14:30 do nedelje 18. septembra do 24 časova vozila će saobraćati na svojoj redovnoj trasi;

Vozila sa linija EKO 1 sutra do 16 časova će saobraćati na svojoj redovnoj trasi. Od 16 do 19 časova vozila će saobraćati na relaciji Naselje Belvil – Zeleni venac. Od 19 do subote 17. septembra do 8 časova vozila će saobraćati na redovnoj trasi. Od 8 do 14:30 časova vozila će saobraćati na relaciji Vukov spomenik - Naselje Belvil ulicama Kraljice Marije, Bulevar kralja Aleksandra, Ruzveltova, Kraljice Marije, 27. marta, Takovska, Svetogorska, Makedonska, Dečanska (Nušićeva u smeru ka Vukovom spomeniku), Terazijski tunel i dalje redovno. Od 14:30 do nedelje 18. septembra do 24 časova vozila će saobraćati na svojoj redovnoj trasi;

Vozila sa linija EKO 2 sutra do 18 časova će saobraćati na svojoj redovnoj trasi. Od 18 časova do nedelje 18. septembra do 24 časova vozila će saobraćati na skraćenoj trasi od Trga Slavija do Beograda na vodi;

Na izmenjenim delovima trasa, vozila će koristiti sva postojeća stajališta linija JGPa.

Vozila sa linija 15N, 68N, 75N, 603N, 704N i 706N – saobraćaće trasom Trg republike, Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka Trgu republike), Dečanska, Terazijski tunel i dalje redovnom trasom;

Linija 26N – saobraćaće trasom Francuska, (Trg republike, Bulevar despota Stefana u smeru ka naselju Braće Jerković, Braće Jugovića, Francuska u smeru ka Dorćolu), Dečanska, Trg Nikole Pašića i dalje redovnom trasom;

Linije 27N i 32N – saobraćaće redovnim trasama u smeru ka Mirijevu i Višnjici, a u smeru ka Trgu republike ulicama Svetogorska, Makedonska, Braće Jugovića, Francuska, Trg republike;

Linije 29N, 31N, 37N, 47N, 51N – saobraćaće skraćenom trasom od Trga Slavija;

Linije 37N, 56N, 202N, 301N, 511N – saobraćaće trasom Trg republike, Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka Trgu republike), Dečanska, Trg Nikole Pašića i dalje redovnom trasom;

Linije 101N – saobraćaće redovnom trasom u smeru ka Padinskoj skeli, a u smeru ka Trgu republike ulicama Bulevar despota Stefana, Braće Jugovića, Francuska, Trg republike;

Linije 304N – saobraćaće od Trga republike (polazno stajalište za dnevnu liniju 27), ulicama Bulevar depota Stefana, Dečanska, Trg Nikole Pašića, Takovska i dalje redovnom trasom ulicama Svetogorska, Makedonska, Braće Jugovića, Francuska, Trg republike.

