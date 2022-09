DO 12 SATI U BEOGRADU ZATVORENE OVE ULICE: I danas izmene na mnogim linijama gradskog prevoza

Zbog održavanja manifestacije "Triatlon dan u Beogradu 2022" pojedine ulice glavnog grada i danas će biti zatvorene.

Tokom održavanja manifestacije "Triatlon dan u Beogradu 2022" koju sprovodi Sekretarijat za poslove odbrane, vanredne sitacije, komunikaciju i koordinaciju sa građanima, u nedelju 18.9. 2022. godine u periodu od 6 do 12 sati za saobraćaj će biti zatvorene sledeće ulice:

- Savska magistrala (Obrenovački put) od ulice Bore Stanovića do Radničke

- Radnička ulica do Mosta na Adi

- Most na Adi desna strana mosta posmatrano od Novog Beograda

- Bulevar heroja sa Košara od Omladinskih brigada do Mosta na Adi

Na prostoru Ade Ciganlije od 6.30 do 12.00 časova, važiće posebna organizacija saobraćaja na linijama JGP-a.

Tokom održavanja sportske manifestacije menja se režim rada linija JGP-a na sledeći način:

-Vozila sa linija br. 23, 37, 51, 52, 53, 58, 88, 560E i E2 će u smeru ka gradu na delu od Požeške ulice do Sajma, saobraćati sledećim saobraćajnicama: Požeška, petlja Careva ćuprija, Bulevar vojvode Mišića, isključenje kod Sajma ka gradu, Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka periferiji saobraćati postojećim trasama preko petlje Careva ćuprija;

- Vozila sa linija br. 55 će u oba smera, na delu od Sajma do raskrsnice ulica Milorada Jovanovića – Endija Vorhola, saobraćati sledećim saobraćajnicama: Bulevar vojvode Mišića, isključenje kod Sajma ka Topčideru, Bulevar vojvode Mišića, petlja Careva ćuprija, Požeška, Endija Vorhola, Milorada Jovanovića i dalje redovnom trasom;

- Vozila sa linija br. 56, 580, 581, 581A, 581E, 583, 583A, 585 i 588 će u smeru ka Petlovom brdu i Lazarevcu, na delu od Sajma saobraćati ulicama Bulevar vojvode Mišića, isključenje kod Sajma ka Topčideru, Bulevar vojvode Mišića, petlja Careva ćuprija, Požeška, Endija Vorhola i dalje redovnim trasama, dok će u smeru prema Zelenom vencu i Savskom trgu saobraćati ulicama Endija Vorhola, Požeška, petlja Careva ćuprija, Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnim trasama;

foto: Zorana Jevtić, Ilustracija

- Vozila sa linija br. 87 i 87A će saobraćati na relaciji Čukarička padina – Banovo brdo i nosiće oznaku 87L. Trasa linije br. 87L u oba smera: Čukarička padina, Obalskih radnika, Radnička, Endija Vorhola, Požeška, Banovo brdo ;

- Vozila sa linija br. 91, 551, 553, 860, 860A, 860B, 860E, 860J, 860M, 860S i 861A (vozila čija se trasa pruža duž Savske magistrale) će u oba smera, na delu od Sajma do Savske magistrale, saobraćati sledećim saobraćajnicama: Bulevar vojvode Mišića, isključenje kod Sajma ka Topčideru, Bulevar vojvode Mišića, petlja Careva ćuprija, Požeška, Vodovodska, Lole Ribara, Bore Stankovića, Savska magistrala i dalje redovnim trasama;

- Vozila sa linije br. 92 će u oba smera, na delu od Sajma do Obrenovačkog puta, saobraćati sledećim saobraćajnicama: Bulevar vojvode Mišića, isključenje kod Sajma ka Topčideru, Bulevar vojvode Mišića, petlja Careva ćuprija, Požeška, Vodovodska, Lole Ribara, Bore Stankovića, Obrenovački put i dalje redovnim trasama;

- Vozila sa linije br. 511 će u oba smera, na delu od Sajma do raskrsnice Lole Ribara – Radnih akcija, saobraćati sledećim saobraćajnicama: Bulevar vojvode Mišića, isključenje kod Sajma ka Topčideru, Bulevar vojvode Mišića, petlja Careva ćuprija, Požeška, Vodovodska, Lole Ribara, Stevana Filipovića i dalje redovnim trasama;

- Vozila sa linije br. 85 će, u smeru od Novog Beograda ka naselju Banovo brdo, na delu od raskrsnice ulica Jurija Gagarina – Antifašističke borbe do Požeške ulice saobraćati sledećim saobraćajnicama: Jurija Gagarina, Vladimira Popovića, Most Gazela, Bulevar vojvode Mišića, isključenje kod Sajma ka Topčideru, Bulevar vojvode Mišića, petlja Careva ćuprija, Požeška i dalje redovnom trasom; u suprotnom smeru vozila će, na delu od raskrsnice Požeška – Kirovljeva do Mosta na Adi saobraćati sledećim saobraćajnicama: Požeška, petlja Careva ćuprija, Bulevar vojvode Mišića, Most na Adi i dalje redovnom trasom;

-Vozila sa linije br. 89 će, u smeru od Novog Beograda ka naselju Vidikovac, na delu od raskrsnice ulica Jurija Gagarina – Antifašističke borbe do raskrsnice ulica Požeška - Trgovačka saobraćati sledećim saobraćajnicama: Jurija Gagarina, Vladimira Popovića, Most Gazela, Bulevar vojvode Mišića, isključenje kod Sajma ka Topčideru, Bulevar vojvode Mišića, petlja Careva ćuprija, Požeška, Trgovačka i dalje redovnom trasom; u suprotnom smeru vozila će, na delu od raskrsnice Trgovačka – Požeška do Mosta na Adi saobraćati sledećom trasom: Trgovačka, Požeška, petlja Careva ćuprija, Bulevar vojvode Mišića, Most na Adi i dalje redovnim trasama;

- Vozila sa linije br. 94 će u smeru od Novog Beograda ka Topčideru, na delu od raskrsnice ulica Jurija Gagarina – Antifašističke borbe do Bulevara vojvode Mišića saobraćati sledećim saobraćajnicama: Jurija Gagarina, Vladimira Popovića, Most Gazela, Bulevar vojvode Mišića, isključenje kod Sajma ka Bulevaru vojvode Mišića, Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom; u suprotnom smeru vozila neće menjati trasu;

(Kurir.rs)