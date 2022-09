OVE ULICE U BEOGRADU ZATVORENE SU TAČNO U 8 SATI: Brojne izmene na linijama gradskog prevoza! OVO JE DETALJAN SPISAK

U Beogradu su za danas najavljeni brojni događaji, zbog kojih će pojedine ulice biti zatvorene, a isto tako biće izmenjen i red vožnje gradskog prevoza.

Promocija oficira: Počinje u 10h ispred Narodne skupštine

Ministarstvo odbrane Republike Srbije i Vojna akademija i ove godine organizuju tradicionalnu svečanost povodom završetka školovanja i unapređenja u prvi oficirski čin kadeta Vojne akademije i Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Događaj će biti upriličen ispred Doma Narodne skupštine u subotu, 17. septembra, od 10 do 13 časova.

Za potrebe realizacije svečane promocije kadeta Vojske Republike Srbije od 8 do 14.30 časova za saobraćaj će biti zatvorene sledeće saobraćajnice:

Trg Nikole Pašića (u celini do Terazija),

Dečanska (od Nušićeve do Trga Nikole Pašića),

Takovska (od ugla sa Kosovskom do raskrsnice Bulevar kralja Aleksandra – Trg Nikole Pašića – Kneza Miloša),

Bulevar kralja Aleksandra (od raskrsnice sa Crkvom Svetog Marka do raskrsnice Trg Nikole Pašića – Kneza Miloša – Takovska ulica),

Kneza Miloša (od raskrsnice sa Ulicom kralja Milutina do raskrsnice Bulevar kralja Aleksandra – Trg Nikole Pašića – Takovska),

Svetozara Markovića,

Beogradska,

Kosovska,

Svetogorska,

27. marta,

Masarikova,

Kralja Milana,

Nemanjina,

Dragoslava Jovanovića,

Vlajkovićeva,

Kondina,

Palmotićeva

Majke Jevrosime

Trka Formule 1: Počinje u 13h na Trgu republike

Grad Beograd će organizovati spektakl, kada će na centralnim gradskim ulicama biti realizovana vožnja pravih bolida Formule 1. Beograđani moraju ovde biti oprezni jer će pojedine ulice biti zatvorene i dan pre i dan posle trke.

Tokom organizacije događaja, od 16. septembra u 18 časova do 18. septembra u 24 časa za saobraćaj će biti zatvorene ulice Kralja Milana (od Trga Slavija do Terazija), pri čemu će poprečne ulice biti prohodne, zatim Terazije, Kolarčeva, Makedonska (od Kolarčeve do Dečanske), Trg republike, Vase Čarapića i Studentski trg.

Izmene u radu linija javnog prevoza po danima

Subota, 17.9.

Tramvaji: 17. septembra od 8 do 14:30 časova tramvaji sa linije 6 će saobraćati do Trga Slavija umesto do Tašmajdana a tramvaji sa linija 7 i 12 će saobraćati preko Trga Slavija, umesto preko Resavske.

Trolejbusi: U subotu 17. ukidaju se trolejbuske linije 22L, 28, 40 i 41 a uspostavlja se autobuska linija 40A (Zvezdara – Banjica 2) na trasi trolejbuske linije 40, osim u subotu, od 8 do 14:30 časova kada će autobusi saobraćati delimično izmenjenom trasom, u oba smera: Cvijićeva, Zdravka Čelara, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Kneza Miloša i dalje redovnom trasom trolejbuske linije br. 40 do Banjice 2.

Autobusi: Takođe, od 16 do 19, od 8 do 14:30 časova vozila sa linija 23 će saobraćati ulicama Bulevar despota Stefana, Cvijićeva, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Kneza Miloša i dalje redovnom trasom.

Linija 24 od 8 do 14:30 časova vozila će saobraćati ulicama Cara Dušana, Džordža Vašingtona, 27. marta, Starine Novaka, Beogradska, Njegoševa i dalje redovno;

Od 14:30 do nedelje 18.septembra do 24 časova vozila će saobraćati ulicama Francuska, Bulevar despota Stefana (kroz terminus „Trg republike“ u smeru ka periferiji), Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića i dalje redovnim trasama;

Linija 26 od 8 do 14:30 časova časova vozila će saobraćati ulicama Cara Dušana, Džordža Vašingtona, 27. marta, Kraljice Marije, Ruzveltova, Bulevar kralja Aleksandra i dalje redovno;

Od 14:30 do nedelje 18. septembra do 24 časova vozila će saobraćati ulicama Francuska, Bulevar despota Stefana (kroz terminus „Trg republike“ u smeru ka periferiji), Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića i dalje redovnim trasama;

Linija 27 od 8 do 14:30 časova vozila će saobraćati od terminusa „Trg republike“ ulicama Bulevar despota Stefana (Braće Jugovića, Francuska u smeru ka Trgu republike), Džordža Vašingtona, 27. marta, Kraljice Marije, Ruzveltova i dalje redovnom trasom;

Od 14:30 do nedelje 18.septembra do 24 časova vozila će saobraćati od terminusa „Trg republike“ ulicama (Francuska u smeru ka terminusu „Trg republike“), Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića i dalje redovnom trasom;

Linija 31 od 8 do 14:30 časova vozila će saobraćati na skraćenoj trasi od Trga Slavija;

Od 14:30 do nedelje 18.septembra do 24 časova vozila će saobraćati od terminusa „Trg republike“ ulicama (Francuska u smeru ka terminusu „Trg republike“), Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića, Kneza Miloša, Nemanjina, Trg Slavija i dalje redovnom trasom;

Linije 37 i 44 od 8 do 14:30 časova vozila će saobraćati ulicama Žorža Klemansoa, Cara Dušana, Džordža Vašingtona, 27. marta, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Kneza Miloša i dalje redovnim trasama;

Od 14:30 do nedelje 18. septembra do 24 časova vozila će saobraćati ulicama Francuska, Bulevar despota Stefana (kroz terminus „Trg republike“ u smeru ka periferiji), Braće Jugovića, Dečanska, Trg Nikole Pašića i dalje redovnim trasama;

Linija 58 od 08.00 do 14.30 časova vozila će saobraćati ulicama Poenkareova, Cvijićeva, Starine Novaka, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Kneza Miloša i dalje redovnom trasom;

Od 14:30 do nedelje 18. septembra do 24 časova vozila će saobraćati na svojoj redovnoj trasi;

Linija 74 od 8 do 14:30 časova vozila će saobraćati ulicama Kneza Miloša, Nemanjina, Trg Slavija, Beogradska, Bulevar kralja Aleksandra, Ruzveltova i dalje redovnom trasom;

Od 14:30 do nedelje 18. septembra do 24 časova vozila će saobraćati na svojoj redovnoj trasi;

Linija EKO 1 od 8 do 14:30 časova vozila će saobraćati na relaciji Vukov spomenik - Naselje Belvil ulicama Kraljice Marije, Bulevar kralja Aleksandra, Ruzveltova, Kraljice Marije, 27. marta, Takovska, Svetogorska, Makedonska, Dečanska (Nušićeva u smeru ka Vukovom spomeniku), Terazijski tunel i dalje redovno;

Nedelja, 18.9.

Zbog održavanja sportske manifestacije "Triatlon dan u Beogradu" na prostoru Ade Ciganlije od 6.30 do 12.00 časova, važiće posebna organizacija saobraćaja na linijama JGP-a.

Tokom održavanja sportske manifestacije menja se režim rada linija JGP-a na sledeći način:

-Vozila sa linija br. 23, 37, 51, 52, 53, 58, 88, 560E i E2 će u smeru ka gradu na delu od Požeške ulice do Sajma, saobraćati sledećim saobraćajnicama: Požeška, petlja Careva ćuprija, Bulevar vojvode Mišića, isključenje kod Sajma ka gradu, Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnim trasama, dok će u smeru ka periferiji saobraćati postojećim trasama preko petlje Careva ćuprija;

- Vozila sa linija br. 55 će u oba smera, na delu od Sajma do raskrsnice ulica Milorada Jovanovića – Endija Vorhola, saobraćati sledećim saobraćajnicama: Bulevar vojvode Mišića, isključenje kod Sajma ka Topčideru, Bulevar vojvode Mišića, petlja Careva ćuprija, Požeška, Endija Vorhola, Milorada Jovanovića i dalje redovnom trasom;

- Vozila sa linija br. 56, 580, 581, 581A, 581E, 583, 583A, 585 i 588 će u smeru ka Petlovom brdu i Lazarevcu, na delu od Sajma saobraćati ulicama Bulevar vojvode Mišića, isključenje kod Sajma ka Topčideru, Bulevar vojvode Mišića, petlja Careva ćuprija, Požeška, Endija Vorhola i dalje redovnim trasama, dok će u smeru prema Zelenom vencu i Savskom trgu saobraćati ulicama Endija Vorhola, Požeška, petlja Careva ćuprija, Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnim trasama;

- Vozila sa linija br. 87 i 87A će saobraćati na relaciji Čukarička padina – Banovo brdo i nosiće oznaku 87L. Trasa linije br. 87L u oba smera: Čukarička padina, Obalskih radnika, Radnička, Endija Vorhola, Požeška, Banovo brdo ;

- Vozila sa linija br. 91, 551, 553, 860, 860A, 860B, 860E, 860J, 860M, 860S i 861A (vozila čija se trasa pruža duž Savske magistrale) će u oba smera, na delu od Sajma do Savske magistrale, saobraćati sledećim saobraćajnicama: Bulevar vojvode Mišića, isključenje kod Sajma ka Topčideru, Bulevar vojvode Mišića, petlja Careva ćuprija, Požeška, Vodovodska, Lole Ribara, Bore Stankovića, Savska magistrala i dalje redovnim trasama;

- Vozila sa linije br. 92 će u oba smera, na delu od Sajma do Obrenovačkog puta, saobraćati sledećim saobraćajnicama: Bulevar vojvode Mišića, isključenje kod Sajma ka Topčideru, Bulevar vojvode Mišića, petlja Careva ćuprija, Požeška, Vodovodska, Lole Ribara, Bore Stankovića, Obrenovački put i dalje redovnim trasama;

- Vozila sa linije br. 511 će u oba smera, na delu od Sajma do raskrsnice Lole Ribara – Radnih akcija, saobraćati sledećim saobraćajnicama: Bulevar vojvode Mišića, isključenje kod Sajma ka Topčideru, Bulevar vojvode Mišića, petlja Careva ćuprija, Požeška, Vodovodska, Lole Ribara, Stevana Filipovića i dalje redovnim trasama;

- Vozila sa linije br. 85 će, u smeru od Novog Beograda ka naselju Banovo brdo, na delu od raskrsnice ulica Jurija Gagarina – Antifašističke borbe do Požeške ulice saobraćati sledećim saobraćajnicama: Jurija Gagarina, Vladimira Popovića, Most Gazela, Bulevar vojvode Mišića, isključenje kod Sajma ka Topčideru, Bulevar vojvode Mišića, petlja Careva ćuprija, Požeška i dalje redovnom trasom; u suprotnom smeru vozila će, na delu od raskrsnice Požeška – Kirovljeva do Mosta na Adi saobraćati sledećim saobraćajnicama: Požeška, petlja Careva ćuprija, Bulevar vojvode Mišića, Most na Adi i dalje redovnom trasom;

-Vozila sa linije br. 89 će, u smeru od Novog Beograda ka naselju Vidikovac, na delu od raskrsnice ulica Jurija Gagarina – Antifašističke borbe do raskrsnice ulica Požeška - Trgovačka saobraćati sledećim saobraćajnicama: Jurija Gagarina, Vladimira Popovića, Most Gazela, Bulevar vojvode Mišića, isključenje kod Sajma ka Topčideru, Bulevar vojvode Mišića, petlja Careva ćuprija, Požeška, Trgovačka i dalje redovnom trasom; u suprotnom smeru vozila će, na delu od raskrsnice Trgovačka – Požeška do Mosta na Adi saobraćati sledećom trasom: Trgovačka, Požeška, petlja Careva ćuprija, Bulevar vojvode Mišića, Most na Adi i dalje redovnim trasama;

- Vozila sa linije br. 94 će u smeru od Novog Beograda ka Topčideru, na delu od raskrsnice ulica Jurija Gagarina – Antifašističke borbe do Bulevara vojvode Mišića saobraćati sledećim saobraćajnicama: Jurija Gagarina, Vladimira Popovića, Most Gazela, Bulevar vojvode Mišića, isključenje kod Sajma ka Bulevaru vojvode Mišića, Bulevar vojvode Mišića i dalje redovnom trasom; u suprotnom smeru vozila neće menjati trasu;

