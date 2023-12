DA LI SE VOZITE OVIM PREVOZOM? Ako živite u Beogradu, doći će do velike IZMENE

Banovo brdo, deo Beograda poznat po Košutnjaku, prelepom pogledu i Hipodromu, danas je moderno naselje višespratnica koje pripada opštini Čukarica. Tuda tutnje tramvaji, smenjuju se autobusi i automobili, ali šinski saobraćaj ubedljivo je dominantan kada je u pitanju prevoz stanovnika Banovog Brda do Novog Beograda.

Unutar tramvaja koji saobraćaju Banovim Brdom uvek je znatno manja gužva nego u autobusima, nema izduvnih gasova i zagađenja, te nije ni čudo što su mnogima prvi izbor po pitanju prevoza.

Ovaj kraj grada, između ostalog, postao je i veoma tražen po pitanju stanovanja baš zbog dobre veze sa Novim Beogradom, gde se nalazi veliki broj firmi, pa je brzina saobraćaja i prohodnost njegovim stanovnicima svakako od primarnog značaja.

Poslednjih godina dosta je urađeno po pitanju modernizacije šinskog saobraćaja, tramvajske šine su na više mesta rekonstruisane, a trenutno je u toku i rekonstrukcija tramvajske okretnice na Banovom brdu, gde će biti ugrađene tri podstanice sa električnim ormarima kako bi tramvajske šine u okretnici bile automatizovane.

Radovi su obavljeni u periodu od 15. oktobra do 15. novembra tekuće godine, dok je tokom izvođenja radova na pregledu i popravci elemenata tramvajske pruge u zoni okretnice „Banovo brdo” i na kolovozu u Požeškoj ulici, od 14. oktobra do 13. novembra došlo do promena u radu linija javnog prevoza.

Kako je saopšteno iz resornog sekretarijata, doći će do obustave tramvajskog saobraćaja u Požeškoj ulici, pri čemu će tramvajske linije saobraćati na sledeći način: privremeno se ukidaju tramvajske linije 12 i 13, a uspostavlja se privremena tramvajska linija 12L, koja će saobraćati na relaciji Omladinski stadion – Most na Adi – Blok 45.

Nakon rekonstrukcije koja će trajati svega mesec dana, građani će dobiti sigurniji saobraćaj, ali i što je mnogima najvažnije, doći će do smanjenja zagušenja i gužvi, dok će tramvajski prevoz saobraćati znatno brže, bez ometanja.

