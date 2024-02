"JA SAM DAMA, MENI TREBA MLAD I LEP" Beograđanka postala hit zbog izjave o muškarcima (VIDEO)

Velika razlika u godinama između partnera postala je normalna i uobičajena u poslednje vreme.

Prilog koji je objavljen na TV Prva bio je na temu brakova u kojima je muškarac mlađi od žene, a zbog svoje izjave na ovu temu hit na društvenim mrežama postala je jedna gospođa.

Naime, ona je rekla da joj treba "mlad i lep" muškarac.

"Ja sam dama, meni treba mlad i lep. Starije žene one drže ovako muškarce, kao bebu, e to je prednost! To je prednost i dobar s*ks", rekla je ova gospođa.

Video, koji je na Instagramu objavljen uz opis:"Ja sa 60" izazvao je pozitivne reakcije, a gospođa je u komentarima dobila i jednu ponudu.

"Evo ja se javljam, sviđaš mi se", piše u ovom komentaru.