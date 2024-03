ON MAŠE MENI, JA MAHNEM NJEMU: Studentkinja se zaljubila na prvi pogled u autobusu, sad traži OVOG MOMKA, posvetila mu i pesmu

Studentkinja uporno traga za momkom kojeg je ugledala u beogradskom autobusu, a da je to bila ljubav na prvi pogled govori i činjenica da je tom susretu posvetila pesmu.

Sada na sve načine pokušava da ga pronađe, a taj susret do detlja opisuje u studentskoj grupi na Fejsbuku u nadi da će se momak prepoznati.

- Danas na Zelenom vencu u 13.19 ulazim ja tako u 65 bus i čujem neko komentariše SMB (a moj stil oblačenja je danas bio takav). Okrenem se i vidim dva momka. Okej, sasvim normalno. Uđem u autobus, on ostane da me gleda, scena kao iz filma. On meni maše, ja mahnem njemu - napisala je devojka opisivajuću ovaj filmski susret.

Ona je čak i u tom kratkom periodu uspela da zapamni njegov izgled, pa je i te informacije iznela, ne gubeći nadu da će se momak javiti ili neko ko bi ga prepoznao na osnovu opisa.

Očigledno je ovaj susret ostavio utisak na nju, dok je poželela da mu napiše pesmu.

- Postoji li način da ja njega nađem ikako? Imao je riđu kosu i bradu, crvenu jaknu i farmerice, ako se ne varam. Prepustiću ovoj grupi da učini svoju magiju, sa nadom da ga mogu naći. Napisala sam mu pesmu, njemu lično ili tom susretu to je sad upitno, ali sve u svemu pesma postoji - zaključila je ona.

Možda je ovo bio slučajan susret, a možda i sudbina.

