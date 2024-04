LJUDI SU OD ČETIRI NOĆAS ČEKALI DA BI UPISALI DECU U PRODUŽENI BORAVAK: Red ispred OVE osnovne škole u Beogradu niz ulicu!

Upis prvaka počeo je danas po terminima zakazanim preko eUprave, a ovaj dan bila je i velika trka u nekim školama za mesto u produženom boravku.

Oko 200 ljudi bilo je jutros u redu ispred Osnovne škole "Danilo Kiš" u beogradskom naselju "Stepa Stepanović". Od oko 300 prvaka, koliko će biti upisano sledeće školske godine, 120 njih moći će da dobije produženi boravak, što su četiri grupe po 30 đaka.

- Stigla sam malo pre sedam ispred škole i red je bio otegnut ne samo kroz hodnik škole, nego i na ulici iako je otvaranje i početak prijava za produženi boravak bilo od osam sati. Kad sam došla čujem da su neki stigli još dok je bio mrkli mrak, pre svanuća i pre četiri ujutru - kaže jedna od stanarki "Stepe".

Ipak, kako veli, ovo i nije najgora navala do sada.

- Prošle godine je čak bila i još veća gužva, ali sada čujem da ima značajan broj dece koja će ići u privatni produženi boravak, koji nije tako jeftin, a ima i onih koji neće imati boravak, jer imaju babe, dede ili nekog trećeg ko će da ih čuva. Mi nemamo drugu opciju osim ove, tako da smo poranili i među prvih sto smo, te očekujemo da nam dete bude upisano u produženi boravak - kaže majka budućeg prvaka.

Paralelno s ovom trkom bila je trka i za upis u dve grupe, dakle upola manje, produženog boravka za učenike drugog razreda.

Ovo je jedan od načina da se dođe do produženog boravka, a 20. marta, kada su u 00:00 sati otvorene prijave dece za upis u prvi razred i zakazivanje termina testiranja u školama, u OŠ "Ujedinjene nacije" u Beogradu krenula je trka i za produženi boravak. Redosled prijava preko eUprave biće i redosled za produženi boravak. Tako da je u ponoć tog dana čak bilo i "bagovanja" portala eUprave zbog trke za mesta đaka prvaka. - Budući da škola nema prostornih kapaciteta da organizuje produženi boravak i za učenike prvog i za učenike drugog razreda, kojima je to neophodno, primorani smo da od ove godine produženi boravak bude samo za prvake. Možemo da upišemo četiri grupe boravka od po 30 đaka, dakle 120 učenika maksimalno. A inače u školu upisujemo oko 200 prvaka. I baš zbog toga što, nažalost, nemamo prostornih kapaciteta i mogućnosti da svi kojima je to potrebno dobiju produženi boravak, rang lista za produženi boravak iće će po redosledu prijava preko portala eUprave - izjavila je tada Vesna Radovanovic Penevski, direktorka OŠ "Ujedinjene nacije" za Kurir.