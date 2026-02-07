Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da je završena rekonstrukcija objekta u Ljermontovoj ulici broj 12a u Beogradu i da će Uprava za upravne poslove i Uprava saobraćajne policije PU za grad Beograd, koje su smeštene u ovom objektu, početi sa radom u ponedeljak, 9. februara 2026. godine.