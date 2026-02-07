Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da je završena rekonstrukcija objekta u Ljermontovoj ulici broj 12a u Beogradu i da će Uprava za upravne poslove i Uprava saobraćajne policije PU za grad Beograd, koje su smeštene u ovom objektu, početi sa radom u ponedeljak, 9. februara 2026. godine.

Uprava za upravne poslove će raditi radnim danima od 7.30 do 20 časova i subotom od 7.30 do 15.30 časova.

Kurir.rs

Ne propustiteInfoBizSrbija dobija luksuzni nautički prostor: Transformacija obale Dunava doneće navalu turista, u planu amfiteatar, zeleni krov i proširenje marine
Kladovo, marina u Kladovu
SrbijaKLJUČNA REKONSTRUKCIJA NA VODOVODNOJ MREŽI U UŽICU: Proizvodi se 400 litara u sekundi, a čak 200 se gubi zbog dotrajale mreže - restrikcije odlaze u prošlost
Darko Glišić
InfoBizSrbija uzima 150 miliona evra za obnovu puteva: EIB obezbeđuje kredit za rekonstrukciju 540 kilometara
sabac-loznica (4).png
DruštvoKAKO IZGLEDA POTPUNO OBNOVLJENA TRGOVAČKA ŠKOLA! Pogledajte kako je unutra, zablistala predratna zgrada u centru Beograda (FOTO)
Trgovčka škola