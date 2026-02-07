Rekonstruisan objekat MUP-a u Ljermontovoj ulici 12a u Beogradu počinje sa radom 9. februara 2026. godine. U njemu će raditi Uprava za upravne poslove i Uprava saobraćajne policije.
ZAVRŠENA REKONSTRUKCIJA OBJEKTA MUP U LJERMONTOVOJ: Uprava za upravne poslove i saobraćajna policija počinju rad od 9. februara 2026. godine
Ministarstvo unutrašnjih poslova obaveštava javnost da je završena rekonstrukcija objekta u Ljermontovoj ulici broj 12a u Beogradu i da će Uprava za upravne poslove i Uprava saobraćajne policije PU za grad Beograd, koje su smeštene u ovom objektu, početi sa radom u ponedeljak, 9. februara 2026. godine.
Uprava za upravne poslove će raditi radnim danima od 7.30 do 20 časova i subotom od 7.30 do 15.30 časova.
