UNUKA POKOJNOG PATRIJARHA PAVLA ZA KURIR: Moj deda je i za života bio svetac

Vest da će Sveti arhijerejski sabor SPC najverovatnije u maju raspravljati o kanonizaciji omiljenog srpskog patrijarha Pavla, o čemu je Kurir prvi pisao, oduševila je njegovu unuku Snežanu Milković.

- Za mene je to nova informacija i to je lepo. Mislim da je on uvek bio svetac. A definitivno to postao onog trenutka kada se upokojio - onoliki narod na sahrani, u onakvom miru svečanom i pobožnom, mislim da je to već značilo da će on biti proglašen za sveca i da je on od tog trenutka svetac - kaže Snežana, kojoj je upokojeni patrijarh bio deda stric.

foto: EPA



Naša sagovornica dodaje da je vest o mogućoj kanonizaciji samo potvrda toga, a da bi joj bilo veoma drago da se to zaista desi i ozvaniči.

- Njegov način života je bio takav da možemo da kažemo da nema nijedne senke koja bi bila protiv tog argumenta. Ono što je govorio, on je tako i živeo i svedočim o tome jer sam mu bila blizu i znam da je bilo tako. Na kraju, ne mora ni da se žuri sa kanonizacijom, znamo šta se u narodu pričalo još dok je bio živ. Prosto, kada bude božja volja i kada bude trebalo, to će se i dogoditi - zaključuje Milkovićeva.

