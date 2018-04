RADNO VREME PRODAVNICA ZA USKRS: Neradno samo u nedelju

Prodavnice većih trgovinskih lanaca u Srbiji biće zatvorene u nedelju, 8. aprila, na Uskrs, dok će ostalih dana praznika uglavnom raditi prema redovnom radnom vremenu.

Na Veliki petak, 6. aprila, kako je saopštio Sekretarijat za privredu dežurni prodajni objekti (hipermarketi, supermarketi, mini-marketi i drugi) moraće da rade najmanje od 9 do 12 sati, kao i u subotu, 7. aprila.

Na Uskrs, u nedelju, dežurni prodajni objekti mogu biti zatvoreni, ali u ponedeljak, 9. aprila, moraju da rade najmanje od 9 do 12 sati.

Tokom praznika, nespecijalizovani trgovinski formati u kojima se obavlja trgovina na malo, pretežno neprehrambenog asortimana i posebni trgovinski formati mogu biti zatvoreni.

Benzinske stanice na državnim putevima I i II reda i opštinskim putevima na teritoriji grada radiće od 00 do 24 sata, a ostale benzinske stanice u gradu najmanje od 6 do 20 sati.

Dežurni prodajni objekti koji u vreme državnih i drugih praznika obavljaju delatnost dužni su da raspored, početak i završetak radnog vremena, istaknu na vidnom mestu objekta najmanje tri dana pre dana državnog i drugog praznika.

Svi trgovinski i zanatski objekti u dane Uskrsa mogu biti otvoreni i mogu raditi duže od radnog vremena navedenog u saopštenju.

Ugostiteljski objekti za pružanje usluga ishrane i pića, koji se nalaze u stambenim zgradama, u petak i subotu, 6. i 7. aprila, mogu da počnu rad najranije od 6 sati.

Ti objekti mogu da rade najduže do jedan sat posle ponoći, ali muziku mogu da emituju najduže do 24 sata. Ostalim prazničnim danima rade od 6 do 24 sata i emituju muziku najduže do 23 sata.

Ostali ugostiteljski objekti za pružanje usluga ishrane i pića, koji se ne nalaze u stambenim zgradama, mogu raditi u okviru maksimalno utvrdjenog radnog vremena od 00 do 24 sata.

Svi Mercator hipermarketi, Roda marketi i Idea prodavnice širom Srbije u petak 6. aprila i subotu 7. aprila, radiće uobičajeno.

(Kurir.rs/Beta/Foto: Profimedia, ilustracija)

Kurir

Autor: Kurir