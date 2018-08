NA DANAŠNJI DAN IZVOJEVANA JE JEDNA OD NAJVEĆIH SRPSKIH POBEDA: U Šapcu obeležena 212. godišnjica Boja na Mišaru

ŠABAC - Danas je u Mišaru obeležena 212. godišnjica Boja na Mišaru. Obeležavanju godišnjice slavnog boja prisustvovali su i vence položili na spomenik predstavnici Vlade Republike Srbije, Grada Šapca, pripadnici Vojske Srbije i udruženja građana koja neguju sećanje na oslobodilačke ratove.

Obraćajući se prisutnima na svečanosti, gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović rekao da su sloboda, umešnost i hrabrost bile reči vodilje srpskim junacima pre 212 godina kada su izvojevali pobedu za sve nas koji ih se danas ovde sećamo.

„Danas se sećamo velike bitke koju je naš narod dobio pre 212 godina. I tada, kao i sada, najvažnija vrednost u Srbiji bila je sloboda. Imam utisak da su i posle 212 godina aktuelne iste teme, samo su drugi akteri. Nažalost, stiče se utisak da današnje obeležavanje Boja na Mišaru nije adekvatno priređeno, a to potvrđuje i stav koji imaju nadležne državne službe o ovom događaju”, rekao je gradonačelnik Šapca.

On je dodao da je Mišar junačko mesto i da u njemu i danas žive ponosni Mišarci koji mogu da govore na pravi način o slobodi, kao vrednosti za koju su se njihovi preci borili.

„Jako je važno dati građanima priliku da kažu šta misle. Važno je da počnu da odlučuju i da se aktivnije uključe u javni život. Ako građanima to ne dozvolite i ako ih stalno isključujete, onda to može dovesti do odlaska građana u neku drugu državu, u kojoj će imati više slobode”, istakao je Zelenović.

Posle obraćanja gradonačelnika Nebojše Zelenovića okupljenim građanima na Mišaru obratio se predstavnik Vlade Republika Srbije, državni sekretar Negovan Stanković.

Cрпска војска јачине 6.000-7.000 пешака и до 2.000 коњаника, 5 топова

турска војска 40.000

Značaj pobede na Mišaru Boj na Mišaru, 13. avgusta 1806. godine, predstavljao je jednu od najznačajnijih pobeda u istoriji srpskog naroda. Bitku su izvojevali srpski ustanici, predvođeni ustaničkim prvacima šabačkog i valjevskog kraja, na čelu sa vrhovnim voždom Karađorđem.

Značaj ove pobede ogledao se u tome što su srpski ustanici, samostalno, bez pomoći stranih sila, ostvarili veliku pobedu nad regularnim osmanskim jedinicama, pritom pokazujući izuzetnu vojno tehničku umešnost gradnjom improvizovanog mišarskog utvrdjenja, što sveukupno jeste činilo korak napred u odnosu na prethodni period ratovanja sa Turcima.

Ovogodišnje Mišarske svečanosti počele su Predmišarskom večeri u Trbušcu. Slikarska kolonija „Mišar 2018“ održana je od 4. do 6. avgusta, a u dvorištu osnovne škole u Mišaru organizovana je Dečja radionica Biblioteke šabačke. Otvorena je izložba slika Dragiše Marsenića u galeriji na Mišaru i odigrana fudbalska utakmica između veterana FK „Karađorđe“ i veterana reprezentacije Srbije.

Bogat program obeleževanja Mišarskih svečanosti upotpunili su koncert KUD „Abrašević“, Bazar starih i umetničkih zanata i koncert Narodnog ansambla „Tandrčak“.

Pored državne ceremonije i svečane akademije „I sve je Mišar“ koje su upriličene u Mišaru, Omladinsko pozorište „Vožd“ izvelo je dve predstave, od koji je jedna, „Čudo u Šarganu“, premijerno izvedena u čast mišarskih junaka.

