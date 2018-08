NOVA DRAMA ĐORĐA MILOŠEVIĆA KOG SU PROGLASILI MRTVIM: Rekli su da ne postojim i da moram sva dokumenta da vadim!

Nisam ja kriv što su me proglasili mrtvim, pa sada ja da u mojim godinama vadim sva nova dokumenta i da ih plaćam iako ne mogu penziju da podignem jer sam odavno greškom označen kao mrtav. Pa, kako lekove da kupujem?, ogorčen je Đorđe Milošević



Nastavlja se apsurdna priča o penzioneru Đorđu Miloševiću (79) iz Novog Sada koga je Klinički centar Vojvodine proglasio mrtvim 19. januara ove godine, a da je "mrtav", saznao je sasvim slučajno pre nepunih mesec dana, kada nije uspeo da registruje automobil i kada je poštar prestao da mu donosi penziju. Iako je Klinički centar Vojvodine saopšenjem i javnim izvinjenjem gospodinu Miloševiću priznao svoju grešku, za nesrećnog penzionera problemi se nastavljaju.



- Moj advokat je otišao do policije u Novom Sadu kako bi proverili moja dokumenta. I zamislite koji je odgovor dobio - da ja ne postojim! Da moram sva dokumenta, ličnu kartu, pasoš, vozačku, saobraćajnu i zdravstvenu da vadim kao da ih vadim prvi put! Pa je l' ovde neko lud? Ja posedujem važeća sva dokumenta, sa mojim otiskom prsta, i ja sada treba u ovim godinama zbog nečije krivice da još i ovo preživljavam - kaže za naš list Milošević.



Kako dalje kaže, vidno uznemiren jer mu se i zdravstveno stanje pogoršalo s obzirom na to da ima trostruki bajpas i dijabetičar je, advokatu su rekli da on mora lično da ode u policiju za dokumenta, da plati sve to i još da će "poprilično" čekati na nova dokumenta. A sva dokumenta mu još važe!



- Je l' ovde neko mene pravi ludim? Ja da vadim u mojim godinama sve ovo i da plaćam iako ne mogu penziju da podignem zbog nečije greške. Pa kako lekove da kupujem? Ovo nisam nikada mogao da pomislim da može nekome da se desi, a kamoli meni - kaže Đorđe.

foto: Slađana Stojanović



Sugrađani ga zavitlavaju da je pokojnik

Milošević kaže da sada, osim zdravstvenih problema, doživljava i neugodnosti na ulici jer ga sugrađani u šali oslovljavaju kao pokojnika. Da podsetimo, kako je naš list prvi pisao, Đoko je tada rekao da ni sam nije znao da je "umro" na Bogojavljenje, 19. januara, na Klinici za neurologiju KCV, sve do 26. jula. Đorđe je angažovao agenciju da u njegovo ime izvrši registraciju auta koji je kupio. Povodom teksta koji je izašao u Kuriru, gde smo objavili priču o penzioneru koga je Klinički centar Vojvodine proglasio mrtvim, ova ustanova uputila je javno izvinjenje gospodinu Đorđu Miloševiću iz Novog Sada zbog nelagodnosti koje je pretrpeo u ovom periodu.

- Ponovo ponavljam da mi ne treba nikakvo izvinjenje - zaključio je Milošević.



Stigao izvod rođenih

Policija ipak spasava Miloševića



Iz Policijske uprave Novi Sad, nam je saopšteno da su oni tek juče dobili od matičara Izvod rođenih.



-Po dobijanju Izvoda rođenih, sva dokumenta Đorda Miloševića su aktivna, izuzev putne isprave, jer je nju nemoguće sistemski aktivirati. Pasoš mora da vadi novi, ali o trošku države. Znači, gospodin Milošević kad god dođe, uradiće mu se putna isprava, koja ce važiti narednih deset godina - rečeno nam je u PU Novi Sad.



Kako nezvanicno saznajemo, razlog što su mu dokumenta bila neaktivna je što sve službe, pa i policija dobijaju izvod umrlih, i oni nisu dužni da proveravaju da li je mrtav ili ne. Isto tako, pored greške KCV koji su ga proglasili mrvim, postavlja se pitanje zašto maticar nije doneo rešenje i izdao mu novi izvod rođenih, odmah kada je čovek saznao za svoj problem, odnosno još krajem jula.

Kurir.rs/Slađana Stojanović

Kurir

Autor: Kurir