MINISTAR ZORAN ĐORĐEVIĆ: Nema potrebe da privatni detektivi proveravaju bolovanje

BEOGRAD - Smatram da nema potrebe da privatni detektivi proveravaju da li su radnici na pravom ili lažnom bolovanju, izjavio je danas ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević.

Ministar je upitan da potvrdi tu informaciju u medijima, kazao da je i on sam za to saznao iz medija, te da ne zna ko je to plasirao i kako.

"Mislim da je Zakon o radu dosta precizno definisao koje su obaveze poslodavca, kako i na koji način može da kontroliše bolovanje tako da ne bih išao previše u maštu šta se sve može. Ali, mislim da nema potrebe za tim stvarima", kaže Đorđević.

