SERGEJ TRIFUNOVIĆ, BEDNA KUKAVICA, OPET NAPADA ŽENE: Novinarku nazvao ku*vom i objavio joj broj telefona na Tviteru! VREME JE DA NADLEŽNI REAGUJU!

Glumac Sergej Trifunović, nakon napada na Biljanu Srbljanović, nastavio je brutalno da napada žene, pa se na njegovoj meti našla i novinarka, koju je čak nazvao i ku*vom, a u Tviter prepisci obelodanio je i njen broj telefona, ugrozivši time njenu privatnost i bezbednost.

Naime, novinarka je glumca zamolila za komentar povodom teksta u kom se pominje, a potom su u porukama usledile salve uvreda, jer sve je očiglednije da Trifunović ima neki problem sa poštovanjem žena.

Glumac je potom još jednom ponovio uvrede na račun novinarke:

- Obrisah tvit sa njenim brojem. Jer je to jedino tražila. To što je smatram ku*vom, nije je bogznakako uznemirilo - napisao je on.

I obrisah tvit sa njenim brojem. Jer to je jedino tražila. To što je smatram kurvom, nije je bogznakako uznemirilo. Više je da svet ne zna. Jer mi smo ipak malogradjanska sredina, zar ne? pic.twitter.com/oorzBxIYAV — Serge Truffaut (@WhistlerDick) January 21, 2019

Podsetimo, Sergej Trifunović je od ranije poznat po vređanju žena, pa su se na meti njegovih vulgarnosti našli i predsednica Narodne skupštine Maja Gojković, ali i direktorka i urednica Studija B, Ivana Vučićević, koju je javno nazvao "fuksom", ali mu je ona uzvratila da će ga se ne boji i da će ga ošamariti kada ga sledeći put sretne.

Ovako učestalo ponašanje Sergeja Trifunovića preporučuje se nadležnim organima da reaguju i zaustave ga na verbalnim napadima koji mogu da iniciraju i fizičko nasilje.

