PROF. DR DANICA GRUJIČIĆ NOVA DIREKTORKA INSTITUTA ZA ONKOLOGIJU: Pod rukovodstvom profesora Džodića započeti su brojni važni i projekti, koji će biti nastavljeni!

Profesorka dr Danica Grujučić, načelnik medikalne onkologije u Klinici za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije, na današnjoj sednici Vlade imenovana je za direktora Instituta za onkologiju i radiologiju Srbije.

Ona je u izjavi za Kurir podvukla da postojeće rukovodstvo uradilo veliki posao za kratko vreme.

- To nije nova ustanova za mene, ja sarađujem sa kolegama sa onkologije koje su zaista sjajne koje rade veoma težak posao. Izuzetno volim i poštujem tu kuću. Profesora Džodića koji je do sada bio direktor izuzetno cenim za ono što je on uradio za kratko vreme, poštujem i volim. Na neki način on je započeo mnoge dobre stvari, ja samo mogu da se smatram samo njegovim naslednikom i da produžim to što je on započeo. Da nas dvoje zajednički sa ostalim kolegama završimo neke promene na tom institutu koje su zaista neophodne. Postoje stvari koje treba uraditi odmah, postoje strateške stvari koje je potrebno rešavati duži period. Ono što je bitno je da se izdigne radiaciona onkologija koja je moram priznati jedno vreme bila zaista zanemarena, i tek poslednjih godina doživljava svoj preporod kada je Srbija u pitanju. U bogatim zemljama ona je odavno izuzetno važan deo onkološke terapije. Kada su pacijenti u pitanju, želja mi je da ne čekaju na pregled, da ne čekaju na intervencije, da se liste čekanja skinu. To će naravno biti sve u dogovoru sa Ministarstvom zdravlja. Sa njima će biti dogovor šta je potrebno da se uradi, sa čim treba sačekati - rekla je dr Grujičić.

Dosadašnji prvi čovek Instituta prof. dr Radan Džodić rekao je za Kurir da je u saradnji sa Ministarstvom zdravlja srpska onkologija unapređena kao nikada pre.

"Ministar zdravlja je bio veoma korektan za sve ove godine pa smo za 5 i po godina unapredili onkologiju u Srbiji više nego za nekoliko decenija. I što se obrazovanja i nauke tiče ali i tehnološki", rekao je prof. Džodić u izjavi za Kurir.

BIOGRAFIJA NOVE DIREKTORKE INSTITUTA

Dr Grujičić rođena je u Užicu 1959. kao jedinica. Otac je po potrebi posla otišao u Rusiju, pa je srednju školu završila u Moskvi. Studije medicine je počela u Moskvi, a završila u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,60.

Magistrirala je 1987. godine i doktorirala 1996. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Zaposlena je na Institutu za neurohirurgiju Kliničkog centra Srbije od 1984. godine, gde je od 2007. načelnica Odeljenja za neuroonkologiju.

Uporedo sa kliničkom praksom angažovana je kao nastavnica na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Izabrana je za asistentkinju 1992. godine, docentkinju 1998. godine, a od 2009. je redovna profesorka.

Objavila je kao autorka ili koautorka više od 250 naučnih radova, poglavlja u knjigama i monografija. Članica je Udruženja neurohirurga Srbije, Srpskog lekarskog društva i Evropske asocijacije neurohirurških društava

