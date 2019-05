NAČELNIK GENERALŠTABA VOJSKE SRBIJE MOJSILOVIĆ: Na paradi u Nišu pokazaćemo ODLUČNOST I SPOSOBNOST

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general-potpukovnik Milan Mojsilović, izjavio je danas da će na paradi u Nišu srpska vojska i Ministarstvo odbrane pokazati odlučnost i sposobnost da ispune svoju funkciju prema državi i narodu.

Mojsilović je u izjavi za RTS pojasnio da je specifičnost današnje parade u Nišu što će u 27 pešadijskih ešalona biti spojeni iskustvo i mladost.

"Prvi put će veterani iz Vojske Jugoslavije i Vojske Srbije biti u stroju s mladima. Šaljemo poruku da oni imaju mesta, mi između sebe kažemo da moramo da brinemo o ljudima", rekao je načelnik Generalštaba.

Vojska Srbije i Ministarstvo odbrane žele da prikažu "odlučnost, sposobnost, opredeljenost i ukupan odnos Ministarstva odbrane prema državi, da kroz opremljenost sredstvima iskažemo nepokolebljivu funkciju ka narodu, kao nekada u prošlosti", naglasio je Mojsilović.

Biće prikazana, naveo je, celokupna paleta motorizovanih sredstava koji su ušli u upotrebu Vojske Srbije - putnička, terenska vozila.

Biće prikazana i teška vozila, uključujući "lazar tri", haubice 152, topovi 130, rekao je Mojsilović i dodao da će biti prikazana balistička oprema, koja je, kako je istakao, domaće proizvodnje.

"Kad to spojite u projekat 1500 i 1500+, dobijate da su snage opremljene da vode borbu u složenim uslovima, danju i noću. To neće moći da se vidi u punom profilu", napominje general Mojsilović.

Načelnik Generalštaba istakao je da je stanje bezbednosti nepromenjeno, odnosno i dalje nepredvidivo, pre svega zbog Kosova i Metohije.

"Nedostatak dijaloga na političkom nivou ostavlja prostor da se situacija promeni, da iz stabilne pređe u nestabilnu. Voleo bih da svi igrači na terenu budu opredeljeni ka miru i stabilnosti kao mi", rekao je Mojsilović.

Prema njegovim rečima, evidentna je učestalost pojedinačnih incidenata na Kosovu i Metohije.

"To je ono što me brine", dodao je načelnik Generalštaba VS.

