STIGLA NOVA OPASNA DROGA U SRBIJU! 100 PUTA JAČA OD MARIHUANE! ZOVU JE BLADI MERI I MOŽE DA DOVEDE DO SMRTI: Ovo su simptomi koji se javljaju čim se uzme!

Efekti sintetskih kanabinoida su slični marihuani, ali imaju preko 100 puta jače dejstvo i zapažaju se desetak minuta posle uzimanja. Od crvenila očiju i konjuktivitisa, ubrzanog pulsa, suvoće usta, promena raspoloženja i percepcije.

Efekat droge je u kontinuitetu šest sati, a posledice se osećaju i narednih dana. Korišćenje tih supstanci u svetu je povezano sa povećanjem broja smrtnih slučajeva ali i samoubistva.

Jelena Janković iz Komisije za borbu protiv droga Ministarstva zdravlja kaže da se radi na stavljanju ove nove suspstance na listu psihoaktivnih supstanci.

"Ima veliki rizik od srčanog udara, prestanka rada bubrega, problema sa disanjem. Ne znamo koji je tačan naziv na ulici jer ima preko 600 naziva. Najčešće su to prijemčiva imena poput 'jagode', 'bladi meri' i slično, a važno je znati da samo konzumiranje može da izazove veoma opasne posledice po zdravlje", naglašava Jankovićeva.

Strože kazne za dilere

Starosna granica započinjanja konzumiranja droga sve je niža a nekada i samo jedno uzimanje može da bude fatalno. Zbog toga je ministar zdravlja predložio pooštravanje kaznene politike za one koji prodaju drogu maloletnicima.

"Novo je da je Ministarstvo zdravlja podnelo inicijativu Ministarstvu pravde da se u krivični zakonik unesu nove odredbe koje se tiču pre svega lica koja prodaju drogu maloletnim licima i da te kazne budu znatno veće od 5 do 15 godina. Ukoliko se u kafićima, javnim prostorima omogući uživanje na bilo koji način kazna će biti od dve do 10 godina. Nova odredba odnosi se na posedovanje velikih količina droga koja predvića kaznu od tri do 10 godina", navela je Jankovićeva.

Komisije za borbu protiv droga postoji gotovo godinu dana i za to vreme su održana brojna predavnja, tribine i medijske kampanje.

"Glavni zadatak komisije je da se što veći broj dece edukuje i za ovaj period našu edukaciju je prošlo 36.000 dece, 7.000 nastanika i 3.000 roditelja", navela je Jankovićeva.

Kada je reč o pomoći u lečenju zavisnosti kod maloletnika otvoreni su centri pri klinikama za psihijatriju u Novom Sadu, Nišu i Kragujevci kao i pri opštoj bolnici u Leskovcu.

(Kurir.rs/RTS)

