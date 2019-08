NEKI OD NJIH IMAJU PROSEK 10, ALI IH JE ŽIVOT ODVEO NA DRUGU STRANU: Stari studenti traže sastanak sa Vučićem i Šarčevićem

Stari studenti, kojima rok za završetak studija ističe 30. septembra, zatražili su danas sastanak sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i ministrom prosvete Mladenom Šarčevićem. Oni traže da im se omogući da studije završe po programu po kom su i započeli.

Zahtev za prijem predali su danas na pisarnicama resornog ministarstva i Predsedništva.

Oni su i zameniku skupštinskog Odbora za obrazovanje Ljubiši Stojimiroviću predali kopije indeksa da se vidi da je reč o dobrim studentima - osnovnih, magistarskih i doktorskih studija, koje je život primorao da počnu da rade te studije još nisu priveli kraju.

Jedna od njih je i Verica Ivanović Kuzmanović koja kaže da traže prijem kod predsednika države jer je on po svojoj funkciji najpozvaniji da brani Ustav i njihova ustavna prava.

Žele da ih sasluša i ministar prosvete kako bi ga upoznali sa problemom koji imaju jer se, kako kaže, stiče utisak da je on čuo samo fakultete i rektorate, ali ne i njih zbog prevelikih obaveza.

- Ministar nije u mogućnosti da prati šta se sa nama dešava. Voleli bi da ga upoznamo sa našim problemima. Kada bude to video čini mi se da će njegov stav biti mnogo blaži, jer će shvatiti koliko je ovo bitno pitanje za naše društvo, rekla je Ivanović Kuzmanović.

Bilo je danas ispred Skupštine Srbije, gde su studenti Stojimiroviću predali kopije svojih indeksa sa ocenama, i onih koji imaju prosek ocena 10. Jedan od njih studira na Filološkom fakultetu, ostala su mu dva ispita, a već 17 godina bavi se privatnim biznisom. U indeksu sve desetke, život ga je odveo na drugu stranu, ali od diplome ne želi da odustane.

I Mirjana Polić apsolvent je na Filološkom fakultetu već deset godina. Ostala su joj tri i po ispita do kraja i diplomski. Tokom studiranja nije pala ni jedan ispit, prosečna ocena joj je 8,43. Kaže da u njenom slučaju nisu problem ni preobimni ispiti, ni zahtevni profesori, već da je život namestio drugačije okolnosti, počela je da radi. Uredno, svake godine plaća obnovu na fakultetu, jer ne odustaje od diplome.

Ukoliko im se ne dozvoli da završe studije po starom programu i budu morali da se prebace na bolonju, kaže da će dobiti mnogo više ispita i biće prebačeni na niže godine studija.

- Prelaskom na bolonju dobila bih mnogo više ispita i vratili bi me verovatno na treću godinu. To bi značilo još dve ili tri godine studiranja. Svi mi radimo i ne koštamo ništa državu, samo joj dajemo novac. Ne dišemo čak ni vazduh na fakultetu osim kada odemo na ispit, rekla je Polić.

Bilo je danas ispred parlamenta i stranih studena, čija je pozicija posebno specifična. Jedan od njih je i I.M. iz Grčke koji je na Univerzitetu u Beogradu postao apsolvent 2007. godine.

- Po srpskom zakonu strani studenti imaju pravo za privremeni boravak dok studiraju, plus dve godine nakon apsolventskog staža. Nakon toga nemamo više pravo da dobijemo privremeni boravak i ja sam se vratio u Grčku, pojašnjava on.

Njemu su ostala tri ispita do kraja, a kao i ostali strani studenti nije u Srbiji stalno, već dolazi samo da polaže ispite. Poslodavac mu izlazi u susret koliko može i dozvoljava povremena odsustva zbog ispita.

- U slučaju da me prebace na bolonjski sistem ja bih morao ponovo da upišem fakultet i od tri ispita moglo bi da postane 10 do 15 ispita, naveo je on.

To bi podrazumevalo da mora ponovo da se seli iz Grčke za Srbiju, da napusti posao, počne novi život.

Uvodenjem bolonje 2006. godine, akademcima koji su studije upisali po starom programu dat je rok da diplomiraju do školske 2011/2012. godine.

Rok za završetak studija više puta je pomeran, najpre do 2014. godine, zatim do 2016, pa na 2018. godine, da bi prošle godine dobili rok da do kraja septembra 2019. godine završe studije.

Stari studenti traže da im se dozvoli da studije završe po programu po kom su započeli, da se Zakon o visokom obrazovanju ne može primenjivati retroaktivno na njih jer su studije upisali po Zakonu o univerzuiitetu, koji nije predvideo nikakve rokove za završetak.

