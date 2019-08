FELJTON KURIRA! KRVNIK POLUDEO POSLE KLANJA VUKAŠINA: Koljača Žila Frkovića progonile reči Srbina Mandrape: „Radi ti, dijete, svoj posao!“ (5)

Više ne mogu da podnesem ove muke. Ne pomaže mi ni klanje, ni mučenje, ni krv, ni jauk, ni žene, ni rakija... Onaj stari mi se uvrtio u glavu, pa nikako da nađem mira“, ovako je pričao jedan od najkrvoločnijih koljača Jasenovca Žile Frković u januaru 1943. logorašu dr Nedeljku Zecu, koji je poslat da ga pregleda.



Zastao je kao da se koleba, da bi još neujednačenije nastavio:



„...Eto ja, Žile, najkrvaviji ustaša u Jasenovcu, koji je poklao desetine hiljada logoraša i najviše zadovoljstvo doživio u tom klanju, eto, taj Žile je sada poslednja pačvara, zbog tamo nekakvog starog, smrdljivog seljačine Vukašina iz Klepaca.“



Odsekao mu uši i nos, on ćutao



Ponovo je zastao, ispio čašu rakije:



„... Pero Brzica, Zrinušić, Šipka i ja opkladili smo se tko će te noći zaklati najviše logoraša... Obuzeo me te večeri neki neobičan zanos, činilo mi se kao da sam na devetom nebu. Nikad u životu nisam osjetio takvo blaženstvo, i već poslije nekoliko sati zaklao sam 1.100 ljudi, dok su ostali jedva stigli da zakolju po 300-400. I tada, dok sam bio u najvećem zanosu, slučajno sam bacio pogled u stranu i tu ugledao jednog postarijeg seljaka koji s nekim neshvatljivim mirom stoji i spokojno gleda kako ja koljem i kako mi se žrtve u najvećim mukama preturaju. Taj njegov pogled nekako me presjekao: učinilo mi se kao da sam se iz onog najvišeg zanosa najednom skamenio i jedno vrijeme nisam mogao da se maknem.

A zatim sam otišao do tog seljaka i saznao da je on neki Vukašin (Mandrapa) iz sela Klepaca kod Čapljine, kome su u kući sve poubijali, a njega s nekih šumskih radova poslali u Jasenovac.

On je sve to govorio s nekim nedokučivim mirom, koji je mene teže pogađao nego sva stravična kuknjava oko nas... Izdvojio sam ga i stavio na jedan panj. Naredio sam mu da vikne: ’Živio poglavnik Pavelić‘, ako to ne kaže, da ću mu odsjeći uho. Vukašin je šutio. Otkinuo sam mu uho. Nije rekao ni riječi. Ponovo sam mu rekao da viče: ’Živio Pavelić‘, ili ću mu otkinuti i drugo uho. On je i dalje šutio: otkinuo sam mu i drugo uho. Viči: ’Živio Pavelić‘, ili ću ti otkinuti nos. A kad sam mu i po četvrti put zapovjedio da uzvikne ’Živio Pavelić‘, i zaprijetio da ću mu nožem izvaditi srce iz grudi, on me pogledao, i uperivši pogled nekako kroz mene i preko mene u neizvjesnost, polako i razgovijetno mi je dobacio: ’Radi ti, dijete, svoj posao!‘

Poslije svega te njegove poslednje riječi potpuno su me izbezumile, skočio sam i iskopao mu oči, isjekao srce, preklao grlo od uha do uha nogama ga sjurio u jamu. Ali tada je i u meni nešto prepuklo i te noći nijesam više mogao da koljem. Pero Brzica je pobijedio, jer je zaklao 1.350 logoraša, i ja sam mu bez riječi platio opkladu.



Nema mira od te noći



Od te noći više nemam mira. Kad god u mučenju i klanju pokušam ponovo da doživim zanos i zadovoljstvo, uvijek me iznenada prostrijeli Vukašinov pogled i tada malakšem, bacim nož i više ne mogu da koljem. Počeo sam mnogo da pijem, ali mi to pomaže samo na trenutak. U piću, naročito predveče, često me iznenada trgne glas: ’Radi ti, dijete, svoj posao!‘ I eto, sad sam postao poslednja crkotina i ničim više ne mogu sebi da pomognem.“

Srpska pravoslavna crkva SVETAC JASENOVAČKI

Na redovnom zasedanju Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve 1998. godine Vukašin je, kao ispovednik, unet u Imenoslov Srpske pravoslavne crkve i ovaj svetac se slavi 29. maja po novom kalendaru. (prim. priređivača)

57 Ustaških Metoda Stavljanje žrtava u uslove koji uzrokuju teške bolesti ili smrt 51. Izgladnjivanje 52. Držanje zatvorenika bez vode 53. Nehigijenski uslovi koji direktno dovode do zaraznih bolesti 54. Nedostatak toaleta 55. Stimulisanje na kanibalizam u uslovima krajnjeg izgladnjivanja 56. Robovski rad do smrti 57. Smrzavanje

