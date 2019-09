VUČIĆ OBRADOVAO PENZIONERE: Svima jednokratno po 5.000 dinara, plate medicinarima veće i do 15 odsto

BEOGRAD - Svi penzioneri u Srbiji će dobiti do kraja godine jednokratnu pomoć od 5.000 dinara, izjavio je predsednik Aleksandar Vučić.

Predsednik Aleksandar Vučić najavio je da će penzioneri dobiti i povećanje penzija od decembra ili januara. "Voleo bih uvek da možemo više da pomognemo najsiromašnije penzionere", rekao je Vučić.

Dodao je da će već od novembarske plate, one biti uvećane za medicinske radnike i da će medicinski tehničari imati najveće povećenje, najverovatnije od 15 odsto.

"Ove godine od novembra idu veća primanja za ljude u javnom sektoru, za zdravstvene radnike. U Srbiji imamo 57.000 medicinskih tehničara, a zajedno sa oko 1.000 tehničara u socijalnom sektoru, to je oko 58.000 i verujem da ćemo im povećati plate za 15 odsto", rekao je Vučić.

foto: Predsedništvo Srbije

Naglasio je da je to značajno povećanje životnog standarda, s obzirom na to da je inflacija godišnje do dva odsto. Kako je rekao, nešto niže povećanje, ali isto veoma značajno, imaće i lekari.

O premijeru: Prvo skoči, pa kaži hop

U Srbiji se kaže - prvo skoči pa reci hop, a ne obrnuto, rekao je predsednik Vučić upitan kako komentariše pisanje nekih medija da će Ivica Dačić biti premijer posle izbora na proleće, o čemu je, kako navode, sam govorio.

"Ko će biti premijer... Plašim se da su neki prerano skočili", ocenio je Vučić.

Upitan da li će Dačić postaviti iste uslove i njemu i opoziciji ako dođe do pregovora o koaliciji, Vučić je rekao da svako ima pravo da postavlja uslove kako želi, ali da je pitanje da li će ti uslovi biti prihvaćeni ili ne.

"O tom potom... Za mene je važnije šta će Srbija da radi, da li Srbija može da ide napred, koliko možemo da izgradimo, nego da se danas govori o personalnim rešenjima", naveo je Vučić u izjavi novinarima prilikom obilaska gradskog stadiona "Dubočica" u Leskovcu.

"Ne može Đilas da demantuje istinu"

Vučić je rekao da Dragan Đilas ne može da ga demantuje, pošto je izneo precizne brojeve, kao i da je Đilas sve zaradio za vreme svoje vlasti.

Naveo je da to pokazuju podaci, kao i da Đilas sve što radi radi na silu i da zato u narodu nema šanse, jer, kako kaže, narod se ne može lagati.

"Istina je samo jedna. Podaci koje sam izneo su tačni. Prihod u njegove četiri privatne kompanije je 619, 670 miliona evra, neto dobit prijavljena. Bez regionalnih zemalja, Holandije, Luksmburga, BiH, Crne Gore... 106 miliona evra je čista zarada i to ste zaradili sve dok ste na javnoj funkciji", naveo je Vučić ističući da je za njega to neverovatno.

Vučić je poručio da oni rade svoj posao, imaće svoje kandidate za premijera, neki treći svoje. "Biće to dobra, prava utakmica, mi ćemo da imamo dobru konkurenciju, jer su svi navalili da sruše SNS, a to je dobro da imamo dobru utakmicu, i volim takve utakmice", poručio je Vučić. Predsednik je istakao da se računaju rezultati, a o tome će da odlučuju građani.

"Ljudi na lokalu moraju više da rade"

Naši ljudi na lokalu moraju i morali su da rade više, u nekim selima nikada nisu bili, naveo je Vučić uoči posete Medveđi gde će 8. septembra biti održani lokalni izbori.

Na pitanje novinara da li on i ministri idu u Medveđu da pomognu predsedniku opštine da pobedi na izborima u opštini gde ima sve manje ljudi, Vučić je rekao da on samo radi svoj posao i da bi želeo da SNS pobedi.

"Govoriću o onome što smo uradili i ulagali, putevima prema Lebanu i Bojniku, projektu za Sijarinjsku banju... Da vidite šta smo ulagali u Medveđu", rekao je predsednik i napomenuo da ima još problema i da mali broj opština ima manje stanovnika od ove.

Istakao je da se trudi da bude svuda i da razgovara sa narodom, a da nije realno da utiče na svakoga da više energije uloži i da više poštuje građane.

Vučić je napomenuo da neke predsednike opština ne može ni telefonom da dobije, jer, kako je rekao, misle da su bogovi.

"Zato su nam potrebni ljudi kao Terzić u Kraljevu, potrebna je nova energija, da se borite za ljude, da vam nije teško da razgovarate sa ljudima. Zato to moramo da menjamo i zato sam insistirao na podmlađivanju i ne šitim nikoga iz SNS", poručio je Vučić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir