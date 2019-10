GLUMCI SE ODREKLI GORANA JEVTIĆA: Pisali peticiju, a sad se svi ućutali

Poznate ličnosti, koje su nakon otkrivanja gej afere javno podržavale optuženog glumca, zanemele su nakon što ga je sud, posle pet godina, proglasio krivim i osudio na zatvor



Brojne medijske ličnosti, koje su pre pet godina pokrenule potpisivanje peticije u znak podrške Goranu Jevtiću (41) zbog optužbi da je obljubio tada maloletnog Luku Krčevinca iz Sombora, vest o osuđujućoj presudi i zatvorskoj kazni dočekali su - nemo!

Podsetimo, nakon što je u oktobru 2014. u medijima objavljena informacija da su protiv Jevtića roditelji maloletnika podneli krivičnu prijavu zbog napastvovanja, poznati, među kojim je bilo najviše glumaca, stali su u zaštitu njegovog lika i dela kako bi stopirali „medijski linč“.

Među njima su, između ostalih, bile i glumice Bojana Maljević i Kalina Kovačević, zatim dramaturg i filmski kritičar Dimitrije Vojnov, kao i spisateljica Biljana Lukić.



Maljevićeva je tada na svom Tviter nalogu napisala da glumac zbog naslovne strane može biti linčovan na ulici. Kovačevićeva je ostala u čudu i pitala se da li su stvari otišle toliko predaleko. Spisateljica je oštro osudila optužbe koje bi mogle glumcu da unište život, kao i Vojnov, koji je u tom trenutku kritikovao novinarstvo, koje se, prema njegovim rečima, koristi za razne ucene.



Redakcija Kurira juče je pokušala da stupi u kontakt sa svima njima kako bi iz današnje perspektive prokomentarisali ceo događaj, ali do zaključenja broja nismo uspeli da dobijemo njihov komentar. Sudeći po Tviteru i ostalih glumaca, gotovo da se niko nije javno oglašavao o Jevtićevom slučaju nakon presude.



Žrtva glumca Luka Krčevinac (20), koji je, kako je kazao, pretrpeo pakao nakon toliko godina ćutanja, sada je izašao u javnost i rekao kako se oseća i šta je sve preživeo.



- Uvukao me je u WC i zatvorio vrata. Sledio sam se i blokirao od straha. Počeo je da me ljubi u vrat. Skinuo mi je gaće i stavio moj penis u svoja usta. Došao sam sebi i odgurnuo ga, zamolivši ga da me ostavi na miru - rekao je za Kurir Krčevinac.B. T.

Krčevinac je, podsetimo, u ispovesti za Levijatan izjavio da on nije bio jedina žrtva glumca Gorana Jevtića, koji je navodno i ranije uznemiravao mlade muškarce.

