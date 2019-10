RAMPA ZA SRPSKE STUDENTE?! Popularni Work and Travel program preti da se ugasi u Srbiji! Pojačava se kontrola i iz ambasade, i iz agencija, A OVO JE RAZLOG!

Jedan od najpopularnijih međunarodnih programa za studente, Work & Travel, preti da se ugasi u Srbiji zbog sve učestalijih ilegalnih ostanaka naših učesnika u Americi saznaje Serbian Times od izvora iz jedne beogradske agencije

Kako tvrdi njihov sagovornik, inače dobro upućen u zbivanja u američkoj ambasadi u Beogradu, kriterijumi za dobijanje studentskih viza, popularnih J-1 (džej van), su već pooštreni, ali očekuju se nove mere.

- U poslednje vreme veliki broj naših aplikanata je odbijen, nije im odobren petomesečni program u SAD. A iz ambasade su nam poručili da će ubuduće biti još strožiji, jer je sve veći procenat naše dece, studenata, koji ostaju u Americi i onda na razne načine pokušavaju da dođu do papira, tj. legalnog boravka, uglavnom preko brakova sa američkim državljanima.

On dodaje da su u njegovoj agenciji rešili da, u skladu sa novim merama ambasade SAD, i sami pooštre kriterijume

-Cilj nam je da smanjimo negativan trend nelegalnog ostanka studenata iz Srbije u Americi, kako ne bi došlo do gašenja programa kod nas, kaže izvor iz jedne od najvećih agencija uz čiju pomoć akademci odlaze na prekookeanski rad, uz mogućnost putovanja po SAD.

Inače, u proseku svake godine oko 2.500 studenata iz Srbije završi W&T program. Oni na ovaj način dolaze do dragocenog iskustva američkog načina života i kulture, usavršavanja engleskog jezika, bogatijeg CV-a angažovanjem u inostranim kompanijama, ali i jedinstvene prilike da putuju američkim kontinentom u trajanju od 30 dana.

Program se uglavnom sprovodi tokom leta, kada učesnici imaju pauzu između dve godine na fakultetu, a pravo da konkurišu imaju svi redovni studenti osnovnih i master studija koji su završili minimum jedan semestar.

Pored toga, potrebno je da imaju do 30 godina starosti, da poznaju engleski jezik na komunikativnom nivou (B2), da imaju važeći pasoš i vizu J1. Cene apliciranja za W&T variraju od toga da li student sam nalazi poslodavca ili to prepušta agenciji i uglavnom se kreću između 1.200 do 1.500 dolara.

Poslovi obuhvaćeni programom su oni u hotelima, restoranima, zabavnim i nacionalnim parkovima, marketima, na bazenima itd.

Kurir.rs/SerbianTimes, S.I.

