EKSKLUZIVNO! KURIR NA VRLO TEŠKOJ OPERACIJI U INSTITUTU DEDINJE: Pacijentu zaustavili srce i poklonili NOVI ŽIVOT! (KURIR TV)

Pacijent J. N. (65) leži na operacionom stolu Instituta za kardiovaskularne bolesti „Dedinje“. U narednih šest sati hirurzi će mu zameniti proširene delove aorte, najvažnijeg krvnog suda u telu.

Rez na grudima biće dug 20 centimetara, a njegovo srce biće u rukama prof. dr Željka Bojovića, našeg najboljeg kardiohirurga za bolesti aorte. U istom tom periodu srce će prestati da kuca, krv iz tela će biti prebačena u specijalnu pumpu, telo ohlađeno na 25 stepeni...

Priprema srca za operaciju foto: Kurir/Radmila Briza

Ne viđa se u Srbiji

Osam je ujutru. J. N. je u anesteziji, a oštrica skalpela na njegovim grudima. Nema mnogo krvi. Oko dva sata od tada bilo je neophodno da se pripremi takozvano operativno polje. Duboka je „rupa“ u grudima. Srce kuca, iz rane izvire bezbroj konaca, cevčica... Sve je spremno da se krvotok pacijenta prebaci van njegovog tela i zaustavi rad srca.

Ubacivanje veštačke aorte foto: Kurir/Radmila Briza

Dr Bojović rešio je da sačuva aortni zalistak, odnosno da tom čoveku ne stavlja veštački, ako će već imati veštačku aortu. U pitanju je najkompleksnija operacija na otvorenom srcu, retka i teška, a sada će se izvesti takozvana Dejvidova metoda, koja se ne viđa često u Srbiji.

- Intervencija ima dve faze. Posle ove, pacijenta očekuje druga, najranije za tri meseca - govori dr Bojović.

Tačno je 10.07. Sve je spojeno i krv J. N. potekla je cevima u mašinu za takozvani ekstrakorporalni krvotok. Od tog trena ona postaje srce i pluća pacijenta. Počinje hlađenje tela na 25 stepeni. U 10.20 dr Bojović ubacuje u otvorene grudi J. N. hladnu tečnost, u kojoj su komadići leda. Temperatura polako pada.

- Ovde se greške ne praštaju. Spasavate čoveku život, jer kad aorta pukne, to je onda borba na život i smrt - kaže on.

foto: Kurir/Radmila Briza

Mašina radi. Krv ulazi u nju kroz providne, pulsirajuće cevi. Anesteziolog dr Branislav Purić vodi računa o životu J. N. Kada je telo ohlađeno, tačno u 10.25, on ubacuje u grudi tečnost koja zaustavlja otkucaje srca. Ono staje u 10.27, a prati ga ravna crta na monitoru, koji prijavljuje da pulsa više nema. Delovi proširene aorte su odstranjeni. Počinje ubacivanje veštačkog krvnog suda. Ta bela cev, velikog prečnika, odsad će biti nova aorta. Borba za život J. N. se nastavlja.

- Pacijent može da bude na takozvanom vantelesnom krvotoku do šest sati. Tokom operacije stalno morate da razmišljate, merite, proveravate - objašnjava prof. dr Bojović. Strpljivo svi rade. Prolazi vreme. Veštačka aorta je ušivena. Sačuvan je zalistak. Čim je to završeno, dr Bojović traži sud pun tečnosti i sipa je u taj deo srca. Proverava da li aortni zalistak „radi“. I tako nekoliko puta.

Srce u rukama

Tačno u 12.45 krenulo je lagano grejanje tela J. N. Istovremeno, srce se puni krvlju. Procedura je neophodna da bi se istisnuo vazduh iz njegovih šupljina. Prof. dr Bojović uzima organ u ruke i stiska ga. Desetak minuta kasnije, temperatura tela polako se popela na 35,2. Potom se srce ponovo prazni da bi se operacija privela kraju. Ipak, ono je počelo polako da radi, monitor je beležio 38 otkucaja u minutu. Bližio se kraj operacije. Sve je dobro prošlo. Pola sata kasnije, počela je takozvana reperfuzija srca ili njegovo oporavljanje.

- Ništa se ne radi dok se ne postigne temperatura tela od 36,5 stepeni. Puls je sada 56, krvni pritisak malo niži. Trebalo bi srce tako da se „odmara“ 20 odsto vremena od početka rada pumpe. U ovom slučaju to je 20 minuta - objašnjava dr Purić. Nakon isteka tog vremena usledilo je zatvaranje grudnog koša.

J. N. će do narednog dana biti u anesteziji da bi se organizam oporavio od svega. On je sasvim dobro. Kod kuće će biti sedmog dana.

I nije ovo bila priča o životu i smrti koji su se baš sudarili u istim grudima, već o sreći koju je J. N. imao da padne šaka timu hirurga koji su uspeli da on operacioni sto zameni udobnijim krevetom u šok-sobi, a posle legne u onaj svoj, koji ga čeka kod kuće.

Ljudi su bogatstvo DA POSTANEMO AORTNI CENTAR foto: Kurir Dr Željko Bojović učenik je najboljih aortnih hirurga u svetu - prof. dr Jakoba Hajnca iz Nemačke i prof. dr Džoa Koselija, vodećeg svetskog hirurga iz oblasti patologije aorte.

- Da bi bilo koji kardiohirurg mogao da radi ovu operaciju, mora da ima višedecenijsko iskustvo, odnosno da su mu u poslednjih 20 godina kroz ruke prošli najkompleksniji slučajevi. Uzdamo se u prof. dr Milovana Bojića, direktora IKVB „Dedinje“, koji se trudi da ova klinika i naše sale imaju sve što je neophodno za izvođenje ovakvih operacija. Već sada smo rame uz rame sa svim evropskim i svetskim klinikama po kvalitetu ovakvih operacija. Ulažu se nadljudski napori, a plan je da se na „Dedinju 2“ napravi centar za aortne bolesti - kaže dr Bojović.

TIM KOJI JE IZVEO OVU RETKU OPERACIJU: foto: Kurir/Radmila Briza - Dr Željko Bojović

- Asistent dr Mladen Boričić

- Asistent dr Miloš Jovanović

- Anesteziolog dr Branislav Purić

- Anestetičar Anđelka Acović

- instrumentarke Đuzida Malići i Milica Micković

- perfuzeri Vladan Minić i Darko Milić

Kurir.rs/Radmila Briza Foto: Radmila Briza

