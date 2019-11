NOVI SLUČAJ VRŠNJAČKOG NASILJA: Đak petak ubo šestarom druga u čelo!

Učenik petog razreda beogradske Osnovne škole „Ćirilo i Metodije“ ubo je šestarom u čelo svog druga iz razreda, od čega je povređeni mališan zadobio hematom na glavi!

Roditelji dece koja pohađaju isti razred sa dečakom koji je povredio svog vršnjaka kažu da pomenuti učenik boluje od dijabetesa, kao i da đaci iz razreda trpe njegovo nedolično i nasilno ponašanje već pet godina, te zahtevaju da se nešto hitno preduzme.

Da se incident dogodio, potvrdila je i majka povređenog dečaka (ime i prezime poznato redakciji) za Kurir, koja kaže da se zabrinula kad je videla sina sa ranom na čelu po dolasku iz škole.

- Deca su se pokoškala. Generalno, druga deca su imala problem sa tim dečakom, dok moje dete nije. Sad je došlo do tih nekih provokacija, ne znam šta je njemu moj sin odgovorio, ali mu je ovaj prišao i ubo ga šestarom u čelo. To se desilo na malom odmoru, dok su čekali da počne čas iz tehničkog obrazovanja. Obavestila sam i rezrednog starešinu. Sin je došao kući sa ubodom na čelu i otokom - priča ova majka i dodaje:

- Otišli smo u dom zdravlja, gde su nam dali uput za Institut za majku i dete ukoliko bude počeo da povraća. Srećom, nije povraćao.

Kako kaže, iz škole je niko nije obavestio da je do incidenta došlo, kao i da njenom sinu niko od nastavnika nije očistio ranu.

- Inače, ova škola je zaista jedna od boljih i retkih škola bez nasilja, imam samo reči hvale, ali ovo je situacija u kojoj su se roditelji zabrinuli. Znam da su neki imali ranije problema sa tim detetom, meni je žao, ali ipak treba reagovati na ovakve stvari. Zamislite, ne daj bože, da ga ja ubo u oko. Ne krivim ja to dete, on ima zdravstvene probleme, ali je škola ta koja treba da se pobrine da se on uklopi u razred, a ni druga deca nisu naučena da ga prihvate. Ovo je nečiji propust - ističe ona.

Zabrinuti roditelji očekuju reakciju, a kako kažu, možda je problem i to što dečaka odeljenje nije prihvatilo.

- Moguće je da on svojim ponašanjem iskazuje revolt i skreće pažnju na sebe, ali to može biti opasno, jer sutra može uzeti neki drugi predmet i povrediti nekoga. Žao nam je, ali ne treba druga deca da ispaštaju. Očekujemo neku reakciju - kaže jedan od zabrinutih roditelja.

Psihološko-pedagoška služba UKLJUČEN I TIM ZA NASILJE Sa direktorkom OŠ „Ćirilo i Metodije“ Manuelom Ilić juče nismo uspeli da stupimo u kontakt i proverimo da li su navodi roditelja istiniti, kao i da li je škola preduzela nešto kako bi rešila ovaj problem. Kako saznajemo, povodom incidenta uključen je tim za borbu protiv nasilja i psihološko-pedagoška (PP) služba.

