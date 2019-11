ZNAČAJ NOVOG AUTO-PUTA: Koridor 10 dovodi investitore

Otvaranjem istočnog kraka Koridora 10 Srbija je dobila značajnu saobraćajnu infrastrukturu, koja je preduslov za velike privredne investicije, nova strana ulaganja i bolji standard građana, ocenjuje Goran Rodić iz Građevinske komore Srbije.

Time se, navodi on, kompletira auto-put od Portugalije do Turske, a odličan položaj Srbije je konačno došao do izražaja.

Kapitalni projekat

- Dobra saobraćajna infrastruktura je preduslov za razvoj industrije, jer svi koji žele da ulažu, pre svega, očekuju da imaju kvalitetne puteve i pristup. Konačno će sada doći do izražaja naš dobar geopolitički položaj, a strani investitori će pohrliti ka Srbiji. Pored dobrih puteva, vazdušnog i železničkog saobraćaja, na kome će se još raditi, iz Srbije se u bilo koji deo Evrope stiže za nekoliko sati. U poslednjih sedam godina je urađeno mogo toga jer je država odrešila kesu i uradila kapitalne projekte - kaže Rodić i dodaje da je više nego pozitivno što je vlada isforsirala da se završi sve što je započeto.

Brže putovanje

Otvaranjem istočnog kraka, Koridor 10 je u potpunosti završen, čime su, kako se čulo na svečanosti tokom vikenda, povezani istok i zapad.

Sada će se od granice sa Mađarskom do granice sa Bugarskom na trasi Koridora 10 moći da se stigne za manje od pet sati, a od hrvatske granice za manje od četiri sata.

