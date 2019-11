OVA ZIMA BIĆE DRUGAČIJA OD PRETHODNE, EVO KAKVO ĆE VREME BITI ZA NIKOLJDAN: Srbija će se zabeleti već za nekoliko dana, a meteorolozi objavili da li će sneg padati za Novu godinu

Predstojeća zima u Srbiji biće dosta toplija nego lani, a snega i "debelih minusa" nema ni na vidiku, najavljuju meteorolozi.

Prema njihovim rečima, ove zime pašće drastično manje snega nego prošle godine. Prve pahulje u višim krajevima zemlje očekuju se oko 5. decembra, a prema trenutnim prognozama, Nikoljdan i Novu godinu dočekaćemo bez snega.

Načelnica odeljenja za monitoring klime i klimatske prognoze RHMZ-a Jasminka Smailagić kaže da su topli novembarski dani prava uvertira u blagu zimu.

- Zima će ove godine biti za dva stepena toplija od proseka za Srbiju. Srednja temperatura kretaće se od prvog do četvrtog podeoka, dok će na planinama biti koji stepen ispod nule. Za tri meseca imaćemo svega od sedam do 16 ledenih dana, to su dani kada živa u termometru nijednog trenutka neće preći nulti podelak. Maksimalan broj dana sa padavinama u nižim predelima je 40, dok će, prema prognozama, na istoku naše zemlje padavina biti dosta manje - objašnjava Smailagićeva.

Meteorolog RHMZ-a Slobodan Sovilj ističe da će ove godine zimski dani biti blaži i sa manje padavina.

- Prema svim pokazateljima zima neće biti oštra i biće suvlja nego inače. Svakako da će se Srbija zabeleti, ali neće biti velikih padavina. Postoje naznake da bi prve pahulje, ali u višim predelima, mogle da padnu između 5. i 12. decembra, kada se očekuje i pad temperature - kaže Sovilj.

Sa njim je saglasan i meteorolog "Weather2Umbrelle" Đorđe Đurić, koji kaže da nas do kraja novembra ne očekuju snežne padavine.

- Po statistici, već godinama 23. novembar je datum kada uglavnom padne prvi sneg, ali to ove godine neće biti slučaj. Sve do kraja novembra neće biti većih zahlađenja, jer nam sa Atlantika i Mediterana stiže topao vazduh. Početkom sledećeg meseca doći će do postepenog pada temperature i postoji mogućnost da će uz kišu pasti i po koja pahulja snega, ali se neće dugo zadržavati. Međutim, kijameta, jakog snega i formiranja snežnog pokrivača koji će se zadržati nema ni na vidiku - tvrdi Đurić.

Meteorolog RHMZ-a Slobodan Sovilj ističe da ćemo do kraja novembra uživati u lepom vremenu.

- U naredne dve nedelje u Srbiji će biti toplo vreme, sa temperaturama koje su znatno iznad proseka za ovo doba godine. Živa u termometru kretaće se od 15. do 20. podeoka - kaže Sovilj.

