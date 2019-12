MEGAPLJUVAČINA ZBOG PRODAJE MEGATRENDA! Mića: Nije imao ni 7.500 za notara! Đorđević: On je platio jer je bio ushićen!

Saga o prodaji Univerziteta Megatrend se nastavlja, a međusobne optužbe Dejana Đorđevića i Miće Jovanovića o kupoprodaji te visokoškolske ustanove ne prestaju.

Jovanović tvrdi da od Đorđevića nije uzeo ni depozit ni kaparu za prodaju Megatrenda, jer je, kako kaže, bilo teško „od njega izvući bilo šta“ pošto nije imao da plati ni overu ugovora, iako je po običajnom pravu to trebalo da učini. - Naknada notaru je bila smešna, 7.500 dinara. On je počeo da pipa po džepovima i kaže: „Imam tu neke evre“, a ja mu kažem: „Hajde da se ne brukamo“, izvadim te pare iz džepa i platim - prepričao je Jovanović za TV Pink situaciju kod notara i dodao da od kupca Univerziteta Megatrend Dejana Đorđevića „nismo videli ni evra“.

Međutim, na pitanje kako je moguća tako mala notarska tarifa na kupoprodajni ugovor vredan 56 miliona evra, Jovanović nije pružio jasan odgovor. - Ovde nije bilo prodaje nekretnine, niti prenosa apsolutnih prava, bilo je ugovoreno drugačije u ugovoru, zato je naknada bila tako mala - rekao je Jovanović i dodao da ugovor nije bio fiktivan, kao i da se sam sebi čudi što je u to uleteo.

Iako studente, profesore i javnost zanima ko je sada vlasnik Megatrenda, iz izjava Jovanovića i Đorđevića to tek nije jasno. Jovanović je rekao da je, što se njega tiče, ugovor raskinut i da je od Đorđevića zatražio da napusti kancelariju. - Rekao sam mu da u ponedeljak u 16 sati dođe sam ili sa advokatom i rekao sam mu doslovno: „Dođi da jednostrano raskinem ugovor ili dođi da se prijateljski rastanemo i sporazumno raskinemo ugovor“ - otkrio je Jovanović i naglasio da je prodaja Megatrenda bila isforsirana.

S druge strane, Đorđević tvrdi da je Megatrend njegov. - Pokajanje postoji u životu, u biznisu ne postoji. Jovanović ima pravo da se pokaje i ima pravo da proba da raskine ugovor, ali zakonska mogućnost ne postoji. Pored ugovora, imali smo dodatni sporazum koji stupa na snagu od trenutka upisa u registar. U registar je još uvek upisan Jovanović, pošto taj proces traje, a pravi vlasnik 100 odsto sam ja - kaže Đorđević za Kurir i dodaje da on nije prekršio nijedan element ugovora, za razliku od Jovanovića, koji je to učinio istupima u javnosti.

Đorđević priznaje da je Jovanović platio overu ugovora kod notara, ali zato što je to sam hteo. - On je platio karticom, ali nije tačno da sam preturao po džepovima, nego je on sav ushićen platio, srećan što je izašao iz problema. Možda je degutantno da kažem, ali tačno je da sam u tom trenutku imao preko 10.000 evra u džepu, što je on video - objašnjava Đorđević i dodaje da zvaničan zahtev za raskid ugovora nije dobio.

Mića Jovanović nije hteo da govori za Kurir jer, kako kaže, on više ne postoji za njega. - Izvinite, nije to do vas. S Kurirom smo nekad imali dobru saradnju, ali posle one naslovne ne mogu za Kurir da dajem izjave - rekao je on.

Posle razgovora s Kurirom UHAPŠEN ĐORĐEVIĆ ZBOG LAŽNOG PRIJAVLJIVANJA Neposredno nakon razgovora s Kurirom Dejan Đorđević je, po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva, uhapšen i zadržan u pritvoru do 48 sati zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo lažno prijavljivanje. - On je lažno prijavio da je nad njim izvršeno krivično delo razbojništvo i to tako što su mu u petak uveče u stan ušla tri NN muškarca i oduzela dva televizora i lakše ga povredila. Ispostavilo se da su u pitanju vlasnici stana kojima je prijavljeni dugovao novac za kiriju i koji su mu prethodno najavili dolazak na razgovor - kaže izvor Kurira. Đorđević će u roku od 48 sati biti priveden na saslušanje u Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu. Kako saznajemo, protiv Đorđevića se vodi više krivičnih postupaka i to zbog neplaćanja alimentacije, prevare i zloupotrebe službenog položaja.

