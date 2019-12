DANAS SUVO I HLADNO: Narednih dana oblačno, a evo kada nam stiže sneg

U Srbiji će ujutro i pre podne biti umereno do potpuno oblačno, uglavnom suvo i mestimično maglovito, sredinom dana delimično razvedravanje.

Vetar će biti slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od -3 do 4 C, a najvisa od 7 do 14 C.

Izgledi vremena za Srbiju u narednih sedam dana - do 15. decembra: U ponedeljak nakon mestimično maglovitog jutra i prepodneva, u toku dana u većem delu pretežno sunčano i toplije.

Oblačnost s kišom posle podne zahvatiće najpre sever Vojvodine, uveče i u toku noći će se proširiti na ostatak Vojvodine, zapadnu i jugozapadnu Srbiju, a u utorak i na ostale krajeve, kada će, uz pad temperature, u planinskim predelima kiša preći u sneg.

U sredu prestanak padavina. Od četvrtka česta naoblačenja, u nižim predelima s kišom, na planinama sa snegom. U večernjim, noćnim i jutarnjim satima pojava susnežice ponegde će biti moguća i u nižim predelima.

