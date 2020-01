PRLJAVE IGRE NA SRPSKOM DVORU: Maćeha ne voli Filipa jer se nije bogato oženio! JA SAM IH UPOZNALA, JA ĆU IH RAZVESTI!

Nakon što je Kurir ekskluzivno otkrio pikanterije sa srpskog kraljevskog dvora, tačnije da supruga prestolonaslednika Aleksandra, princeza Katarina Karađorđević, pokušava da zavadi njegove sinove, srpske prinčeve Petra, Filipa i Aleksandra, naš list došao je do novih saznanja - Katarini najviše smeta princ Filip i njegova ženidba Danicom, ćerkom srpskog slikara Milana Cileta Marinkovića! Brak

- Netrpeljivost između Filipa, jednog od trojice sinova iz prvog braka prestolonaslednika Aleksandra, njegove supruge Danice i princeze Katarine počela je nakon što su Filip i Danica sklopili brak 2017. godine. Katarini je samo novac važan u životu, pa je mislila da je ženidba Danicom dobro rešenje. Međutim, nakon nekog vremena shvatila je da njena porodica, sa ocem Ciletom Marinkovićem na čelu, nije dovoljno bogata po njenim kriterijumima, pa je krenula da spletkari. Daničina porodica živi skromno i ne rasipa se. Hvalila se kako ih je ona upoznala, a sada se ponaša u stilu „ja sam ih upoznala, ja ću ih i razvesti“. Katarina čak pokušava da okrene supruga Aleksandra protiv dece - otkriva izvor Kurira blizak Karađorđevićima.

- Ona je smatrala da njenoj mezimici treba neko bogatiji. Nakon razlaza, bivši muž njene ćerke se obogatio, pa se to pokazalo kao loša odluka. Postao je bogat, a Katarina u međuvremenu nije uspela da ponovo uda ćerku, a nudila ju je jednom srpskom političaru koji je čest gost na dvoru - otkriva izvor.

Koliko princeza Katarina voli ugled, ukazuje i to da je, kako kaže naš izvor, svoju ćerku Alison Endruz nagovorila da ostavi muža i da se razvede.

Odnos se dodatno pogoršao nakon što su princ Filip i njegova supruga Danica, s kojom ima sina Stefana, najavili povratak u Srbiju.

- Katarina u javnosti glumi kako ih poziva da se vrate u Srbiju, ali ona to istinski ne želi. Iako je Filip izjavljivao da neće živeti na dvoru i da će iznajmljivati stan, Katarinu to nije smirilo. Ona na sve moguće načine pokušava da spreči povratak srpskih prinčeva, zato se i bavi zakulisnim igrama. Katarina očigledno želi dvor za sebe i svoju ćerku iz prvog braka Alison Endruz, koja nema prava tu da živi - navodi naš sagovornik upućen u dešavanja na Belom dvoru.

Podsetimo, Katarina je, prema tvrdnjama izvora, napravila raskol u dinastiji i članove Karađorđevića udaljila jedne od drugih samo kako bi ih držala dalje od Belog dvora na Dedinju. Sagovornik podseća da Katarina u realnosti ima veoma hladan odnos sa sinovima supruga Aleksandra, kao i da su prinčevi Petar i Aleksandar u periodu od 2014. do 2016. živeli u Srbiji, ali ne i na dvoru.

Prestolonaslednik Aleksandar NAROD NA PRVOM MESTU

Nakon pisanja Kurira, oglasio se i prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević. On je na svojoj Fejsbuk stranici napisao kako ga pisanja u medijima neće naterati da „odstupi ili prestane da pomaže našem narodu“. Između ostalog, on je napisao da se ne obazire na pisanja medija i kritike na njegov račun

- Uvek ću pomagati svom narodu bez obzira na to koje prepreke ili izazovi stoje preda mnom. Podizao me i odgajao kralj i učio da uvek moramo da mislimo i radimo tako da nam narod bude na prvom mestu. Obavezao sam se da ću tako i činiti i uvek ću ostati častan i dostojanstven čovek, onakav kakvog Srbija zaslužuje - napisao je on između ostalog.