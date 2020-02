MALI RASKRINKAO NAMERE VLASNIKA N1: SBB bi da opet dominira, ali od profita Telekoma korist imaju samo građani Srbije!

Iza višednevne histerije koja za cilj ima da se pokažu ugovori sa partnerima Telekoma, krije se želja mentora i vlasnika N1 televizije da SBB na tržištu ponovo domirina nad Telekomom Srbije!

Siniša Mali pojašnjava da je kokurentna utakmica na tržištu dobrodošla, a da profit Telekoma ide u budžet Srbije.

- Od profita Telekoma korist ima svaki građanin jer je to državna firma - pojasnio je ministar finansija Siniša Mali, na konferenciji za medije. - Nije želja države da SBB dominira nad Telekomom Srbije tako što bi Telekom objavio ugovore sa drugim televizijama.

Na pitanje novinara N1 u čemu je problem da se objave ugovori sa drugim televizijama, Mali je pojasnio zašto se vodi histerije protiv Telekoma.

- On je opravdan kroz budžet, kroz definisanje godišnjeg budžeta i ispunjenje tog budžeta, a konkretni ugovori su deo poslovne tajne. Ja znam da je želja vaših mentora i vlasnika da saznaju te poslovne ugovore i da to iskoriste kako bi SBB opet dominirao u odnosu na Telekom. Naša želja to nije. Stav nas u državi jeste da Telekom treba da se pozicionira na pravi način, da treba da vodi poslovnu politiku u svom interesu, ne povlači se ni pred kim, da se bori za svakog korisnika i za svoj profit jer taj profit ide u budžet Republike Srbije i od toga koristi imaju građani Srbije, a ne od profita privatnih firmi. Uz naravno kokurentnu utakmicu - navodi ministar finansija koji je na insistiranje novira N1 dodao:

- Možemo da se svađamo pred kamerama, nije problem. Ja vam kažem, imate budžet koji se usvaja, imate nadzorni odbor koji je odgovoran za poslovanje te kompanje. Imate li bilo šta u ovom trenutku što nije urađeno u skladu sa zakonom. To što je urađeno kontra poslovnim interesima Đilasa, Šolaka i ostalih tajkuna koji su vlasnici vaše televizije, ja to ne mogu da komentarišem.

Na sugestiju novinara da je "važan je profit, a ne kako se do profita došlo", Mali pojašnjava.

- Važno je i jedno i drugo, što i vaši vlasnici znaju, takođe - zaključio je ministar finansija.

