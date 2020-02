SVI SU GLEDALI BORBU VITEZOVA, ĐURIĆ NA ŠTANDU KIM NA SAJMU TURIZMA: Najmanje 1.389 razloga da svaki Srbin poseti Kosovo

BEOGRAD - Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić posetio je danas štand te kancelarije na Međunarodnom sajmu turizma u Beogradu i pozvao sve građane Srbije da posete južnu srpsku pokrajinu.

Naveo je da postoji najmanje 1.389 razloga zbog kojih bi svaki Srbin trebalo da poseti KiM i pozvao ih da tu provedu makar jedan vikend u godini i obiđu Kosovsku Mitrovicu, Pećku patrijarsiju, Dečane, Gračanicu, Šar planinu, Brezovicu...

1 / 6 Foto: Tanjug/Tanja Valič

"Uveren sam u to da svaki naš covek kada ide na KiM, makar išao i prvi put u životu, zapravo se na KiM vraća i to je osećanje koje možete da razumete samo kada na KiM zaista i dođete. To je nešto zbog čega se i sam, svaki put kada ulazim na teritiriju KiM, osećam kao na kapijama Jerusalima" , rekao je Đurić.

foto: Tanjug/Tanja Valič

Kako je rekao, ako 120.000 Srba može da živi na KiM onda i Srbi koji žive u drugim delovima naše zemlje mogu da makar jedan vikend u godini provedu u južnoj srpskoj pokrajini.

"Nije dovoljno samo reći da ste protiv nezavisnosti KiM. Nije dovoljno samo na rečima, deklarativno uskazati vašu ppdršku za naš narod na KiM. Potrebno je da zajedno učimo o istoriji, sadašnjosti, ali i budućnosti srpskog KiM", poručio je Đurić.

foto: Tanjug/Tanja Valič

Istakao je da Srbija nastavlja da ulaže u srpske sredine na KiM i dodao da je razvoj tih sredina jedan od ključnih državnih i nacionalnih prioriteta Srbije.

"Realizujući plan predsednika Aleksandra Vučića "Srbija 2025" preobrazićemo srpske sredine na KiM i učiniti da ovih 1.389 razloga da posetite tu teritoriju bude i više i da naš narod na KiM vidi i oseti da ima iza sebe sedam miliona građana centralne Srbije, ali i sve naše ljude gde god da žive", dodao je Đurić.

U okviru programa na štandu KiM prikazan je kratak film o prirodnim i turištičkih potencijalima južne srpske pokrajine, pevale su se kosvske pesme, a održan je i glumački performans simulacije viteških borbi na Kosovu.

foto: Tanjug/Tanja Valič

Program je završen nastupom kulturno-umetničkog društva "Kopaonik" iz Leposavića. Međunarodni sajam turizma, 42. po redu održava se pod sloganom "Put pod noge", a završava se sutra.

(Kurir.rs/Tanjug)

