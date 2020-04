PSIHIJATAR JOVAN MARIĆ O NAPADIMA NA DR KISIĆ TEPAVČEVIĆ: Dr Darija je ponos lekarske profesije

Korisnici društvenih mreža danima dr Dariju Kisić Tepavčević, zamenicu direktora Instituta „Batut“, izlažu direktnom seksističkom teroru, nazivajući je „nalickanom Bosankom“.

Naime, dr Kisić, koja svakoga dana iznosi nove informacije u vezi sa pandemijom koronavirusa, epidemiolog je, vanredni profesor na Medicinskom fakultetu u Beogradu, autor više od 100 naučnih radova, dok su je na internetu zluradi okarakterisali kao „nalickanu, isfeniranu Bosanku, estradnog oblačenja i dubokog dekoltea“.

Povod za omalovažavanje doktorke prvobitno je bio zbog njenog lapsusa, a odnosi se na datum registracije prvog zaraženog u Srbiji. Napadi tu nisu stali, te su osude dobile lični karakter. Ovakav linč je prva uvidela spisateljica Biljana Srbljanović, koja je na svom profilu kratko opisala zamenicu Instituta „Batut“:

Naporno radi

- Dobro jutro prof. dr Dariji Kisić Tepavčević, naučnici, profesorki, gospođetini - poručila je Srbljanovićeva na Fejsbuku.

Nakon nje, oglasio se i psihijatar i seksolog dr Jovan Marić. On je za Kurir istakao da je uzrok ovakvih komentara čista zavist. - Doktorka je iz Sarajeva, moja Bosanka. Prepoznao sam je kad sam je video na televiziji, a sećam je se i sa fakulteta, bio sam joj profesor. Zato i imam potrebu da kažem da u osnovi neprimerenih komentara leži zavist koju mi, psihijatri, tumačimo kao nemogućnost prihvatanja tuđeg uspeha. Jasno je da Darija lepo govori, doktor je nauka, lepo izgleda, naporno radi na sebi i to se vidi - kaže dr Marić.

On tvrdi da činjenica da zamenica Instituta „Batut“ čak i u doba epidemije izgleda negovano samo govori o tome da je osoba od poštovanja i poverenja.

Odraz poštovanja

- To što je ona i u doba izolacije i epidemije takva, to je odraz poštovanja prema sebi, ali i prema drugima. Ukratko, ona je ponos lekarske profesije! Svojim izgledom dodatno pokazuje da je osoba od poverenja, kao što se za dr Kona može reći da je gospodstven. Da nije sređena i našminkana, takođe bi bilo komentara, verovatno isto loših, a to ne bi smelo. Lekari u ovoj situaciji daju maksimum, a rade pod otežanim uslovima - poručuje Marić i zaokružuje da „ovde nema mesta ruganju“.

Samo manji broj tviteraša stao je u njenu odbranu, ističući njenu biografiju, a pojedini, koji se zalažu za rodnu ravnopravnost, procenili su da je u pitanju pravi primer mizoginije, odnosno mržnje prema ženama.

Zorana Mihajlović NEDOPUSTIVI SU SEKSISTIČKI NAPADI foto: Aleksandar Stojanović Brojne javne i ličnosti na visokim položajima oštro su osudile napad na doktorku Kisić, između ostalih i potpredsednica Vlade Srbije i predsednica Koordinacionog tela za rodnu ravnopravnost Zorana Mihajlović. - Krajnje su nedopustivi i za svaku osudu svakodnevni izlivi seksističkih i mizoginih napada na dr Kisić. U danima kada se borimo da sačuvamo život svakog građanina i građanke, a time i našu zemlju, baviti se time šta je ko obukao i kako govori je neumesno. Mnogo je važnije od uvreda da u ovom trenutku pokažemo solidarnost i jedinstvo. Država, u čijem timu je i dr Kisić, čini sve da problem koji je zadesio čitav svet reši na najbolji mogući način, sa što manje posledica. Najpre da sačuvamo zdravlje jer je to prioritet broj jedan - izjavila je Mihajlovićeva u saopštenju.

