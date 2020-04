OVO NIKO NIJE OČEKIVAO! Doktorka Kisić Tepavčević otkrila šok podatak: OVAJ VIRUS VIŠE NE POZNAJE NIJEDNU GRANICU

- Lično poznajem nekoga ko je oboleo. Imamo preko 1.000 slučajeva infekcije. To je uglavnom radno aktivno stanovništvo, polovina iz Beograda, 10 odsto medicinskih radnika. Poznajem osobu koja je obolela od koronavirusa i koja se uspešno oporavlja - rekla je ona i dodala kako ovaj virus ne poznaje nijednu granicu - ni geografsku, ni pol, ni uzrast, ni zanimanje, ni to odakle dolazimo, a naročito ne poziciju koju imamo u društvu.

- Većina ljudi, pogotovu mladih, polazi od tog "neće mene": Svi se nadamo da neće nas, ali ne sme suština naše borbe da bude nada. I te kako ima mladih osoba, koje su prethodno bile zdrave, a sada su na respiratoru - rekla je dr Kisić Tepavčić i dodala da je kod ovog virusa smrtnost mnogo veća nego kod gripa.

Odrednice koje su pokazivale su kandidati za testiranje na koronavirus, promenile su se u protekla dva meseca.

- Pre dva meseca nam je pokazatelj bio to da li su te osobe bile u zaraženim područjima. Sada je to klinička slika, osobe koje su bile u bliskom kontaktu sa onima kod kojih su potvrđeni slučajevi infekcije. Kako imamo više potvrđenih slučajeva, tako raste krug sa kojim su oni bili u kontaktu i više je kandidata za testiranje. Naša borba je usmerena ka tome ko je od zdravstvenih radnika zaražen i da se on prompisno zbrine, kako se ne bi dalje širila infekcija. Vrlo nam je važno da nam se ne desi ono što se desilo u nekim zemljama, a to je da nam virus uđe u bolnice - rekla je dr Kisić Tepavčević u emisiji "Oko" na RTS .

- Mi iznova i iznova pričamo isto - jedini način da sprečimo virus je da se udaljimo jedni od drugih. U nekim državama gde je narod disciplinovaniji nije bilo potrebno da Vlada donosi mere. U većem broju zemalja, kao što je naša, moraju da se donose manje-više oštre mere. Izgleda da, kad je sve na nama, to nije lako sprovesti. Ali ne može ni zakon, ni država, ni vlada da donese odluku koja će biti krajnje efikasna, ako svako od nas ne shvati koja je karika u ovom društvu - rekla je dr Kisić Tepavčević.

Dr Srđa Janković, imunolog Dečje klinike u Tiršovoj kazao je da će svako od nas doći u situaciju da poznaje nekoga ko je oboleo do COVID-19.

- Ako ne damo virusu da inficira novu osobu, on ne može da se održi, neće se širiti dalje. Ako mu to ne damo, epidemija se završava. Ovim merama (izolacijom) koje su mučne i nisu lake, to i jeste cilj - da epidemija stane i da se spasu životi. Mi to radimo da bismo spasili živote. U Nemačkoj u nekim oblastima nema mera, ali se svi pridržavaju apela lekara. Nije reč, naravno, da neki narod dobija pohvale ili ne, već da kontakte svedemo na minimum, da uspemo. Da li će to biti kroz prinudne mere, ili kroz našu dispciplinu i volju... Ja bih više voleo da bude ovo drugo. Ali što više kontakata bude prekinuto, to ćemo više života spasiti, rekao je dr Jovanović.

Kurir.rs/RTS

Foto printscreen RTS

Kurir