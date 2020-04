SRPSKA MARSELJEZA NA ENGLESKOM: Njujork Tajms 1915. objavio ,,Onamo, ‘namo“ i svojim čitaocima dao sledeće OBJAŠNJENJE

Za prevod je, kako piše u tekstu, bio zaslužan Maksvel Rajder, a objavljena su dva stiha prevedene čuvene srpske marseljeze.

Pesme Srba prevedene na engleski jezik, tako je glasio naslov članka jednog od najuticajnijih svetskih medija – ,,Njujork tajmsa“, koji je objavljen davne 1915. godine, a u kojem je himna stare Crne Gore ,,Onamo, ‘namo“ prevedena i označena kao jedna od najvažnijih pesama srpskog roda.

– Pod naslovom ,,Srpske pjesme“, a u čast srpskih žena i dece, izlistane su i objavljene na engleskom jeziku panslovenska, narodna himna Srbije i narodna himna Crne Gore, pisalo je u uvodu teksta koji je objavljen 6. maja 1915. godine, u jeku Velikog rata.

Njujorški list naglasio je svojim čitaocima da je pesma ,,Onamo, ‘namo“ delo vladara srpske kraljevine Crne Gore, kralja Nikole Prvog.

Za prevod je, kako piše u tekstu, bio zaslužan Maksvel Rajder, a objavljena su dva stiha prevedene čuvene srpske marseljeze.

Far, far away, beyond the morning star, Ruined all, yet glorious, still dear to me, That palace grand our forefathers built, Stands square up to heav’n to call us to arms.

Still calling, calling. O, mighty Prisrend! Sacred and holy to those i love, Forefathers, heroes, who gave me birth, To Prisrend’s palace, arm’d must i go!

