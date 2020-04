PRODAVNICE NEĆE RADITI NEDELJOM: Stariji od 65 od ovog vikenda idu SUBOTOM U KUPOVINU, a evo kada ostali mogu u nabavku

Vlada Srbije je policijskli čas produžila vikendom i trajaće od subote u 13 do ponedeljka u 5 sati, a evo kako i kada će građani moći da se snabdeju potrebnim namirnicama za predstojeći vikend.

Nijedan lanac većih marketa u nedelju neće raditi, a u skladu sa novom merom Kriznog štaba, građani stariji od 65 godina u prodavnice će moći da idu u kupovinu umesto nedeljom, subotom od 4 do 7 ujutru, odnosno mogu da borave napolju od 3 do 8 kako bi stigli i vratili se iz prodavnica.

Vlada Srbije, naložila je zatvaranje zelenih pijaca u celoj zemlji. Takođe, različiti objekti, kao što su pekare, restorani brze hrane, piljarnice radiće u subotu po skraćenom radnom vremenu, do 12 sati, dok će neki biti potpuno zatvoreni tokom vikenda.

Svoje radno vreme prilagodili su i prodajni lanci, a evo i njihovog novog radnog vremena. Svi DIS marketi će za sve druge kupce raditi od 7 do 12 časova u subotu, dok je od 4 do 7 ujutru rezervisano za starije od 65 godina. U nedelju, neće raditi.

U skladu sa Odlukom Vlade Srbije, subotom od 4 do 7 sati ujutru, 296 IDEA prodavnica, Roda marketa i Mercator hipermarketa imaće radno vreme namenjeno osobama starijim od 65 godina.

Redovno radno vreme subotom u više od 323 IDEA prodavnice, Roda marketa i Mercator hipermarketa širom Srbije biće od 7.30 do 12 časova. Nedelja će za sve IDEA, Roda i Mercator maloprodajne objekte biti neradan dan.

Subotom će i sve Lidl prodavnice raditi skraćeno, od 7 do 12 časova, dok će vreme predviđeno samo za kupovinu starijih od 65 godina biti subotom od 4 do 7 časova. Nedeljom će prodavnice ovog lanca u svim gradovima biti zatvorene. Radno vreme za svaku Lidl prodavnicu, može se pratiti na zvaničnoj stranici kompanije, lidl.rs.

I kompanija Delez Srbija je odlučila da otvori sve Maxi, Tempo ili Shop&Go prodavnice u naseljenim sredinama u Srbiji, u subotu od 4 do 7 časova za najstarije. Za sve ostale građane prodavnice će biti otvorene od 7.30 do 12 časova. U nedelju prodavnice će biti zatvorene, tokom radnih dana radno vreme je od 7 do 15 časova.

Kurir.rs/Blic

Foto Profimedia

Kurir