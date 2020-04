ONLAJN PROBA MALE MATURE POSLE USKRSA: Učenici će imati 12 sati da reše zadatke

Učenici osmog razreda osnovnih škola polagaće probu male mature nakon Uskrsa. Test iz srpskog radiće 22. aprila, iz matematike narednog dana, dok će kombinovani test rešavati 24. aprila, najavio je za Kurir Ministar prosvete Mladen Šarčević.

Resorno ministarstvo donelo je odluku da sprovede onlajn testiranje koje će učenicima osmog razreda omogućiti samoprocenu znanja i to bi bio prvi probni test koji je u skladu sa mogućnostima rada od kuće. Kako su istakli u Ministarstvu prosvete osnovna svrha ovog testiranja je da učenici steknu uvid u to da li su napredovali do očekivanih standarda postignuća u predmetima koji su obuhvaćeni završnim ispitom.

"Od direktora, nastavnika i stručnih saradnike se očekuje da motivišu učenike da se u što većem broju, a u skladu sa tehničkim uslovima kojima raspolažu, uključe u ovo testiranje, kako bi dobili pravovremenu objektivnu povratnu informaciju o svom postignuću, koja treba da im posluži kao smernica za dalje učenje i pripremu za završni ispit. Rezultati testa se neće ocenjivati, jer se testiranje odvija u nedovoljno kontrolisanim uslovima da bi se obezbedila pouzdanost rezultata. Zato je neophodno podsticati učenike da samostalno reše testove, bez obzira na krajnji rezultat, jer će jedino tako imati pravi uvid koji će im poslužiti za dalje planiranje učenja, a ujedno obezbediti i realnija očekivanja od završnog ispita", navodi se u dopisu ministarstva koje su dobile škole.

Dodaje se da će se po normalizovanju uslova rada, sprovesti i drugi probni završni ispit, dok će odluka o vremenu i načinu polaganja završnog ispita biti doneta naknadno po okončanju zabrane kretanja.

Ministar prosvete Mladen Šarčević rekao je za Kurir da je cilj onlajn testiranja da đaci procene svoje znanje, a ne da "muvaju i prepisuju".

"Učenici će na raspolaganju imati 12 sati za rešavanje testova. Nije poenta da se muva već da se lepo uradi kako bi učenik video kako stoji sa znanjem. Imamo vremena ispred sebe da učimo, obnavljamo.. Svrha je da se proveri znanje i da se vidi šta smo naučili. Biće sve simulirano kao da je to pravi probni ispit, cilj i svrha je da napravimo presek šta je ranije učenjeno i šta je sad u ovim okolnistima uvojeno od gradiva, da bi imali dijagnostiku i da bi uradili još jednu dijagnostiku kad se deca vrate u škole, a mi u međuvremenu možemo imati još neke podrške u učenju na platformama", naveo je Šarčević.

M. B.

Kurir