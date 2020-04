DR KON O MERAMA ZA USKRS I ČUVENOM PRAVILU OD 2 METRA: To znači da dvoje ni ulicom ne mogu da idu jedno pored drugog!

BEOGRAD - Epidemilog prof. dr Predrag Kon ponovo je na današnjoj konferenciji za novinare u Palati Srbija izjavio da se zalaže za meru tzv. potpune zabrane fizičkog kontakta što znači da razdaljina između dvoje ljudi u u svakoj situaciji ne bi smela biti manja od dva metra.

On je odmah dodao i da je to teško izvodljivo, recimo u autobusu, a da u stvari u praksi znači da dvoje ljudi ne bi mogli čak ni da hodaju jedno pored drugog, osim ako između njih nema tih dva metra. On je dodao i da bi najbolja bila potpuna zabrana kretanja ali da je to teško izvodljivo.

Kad je reč o merama za predstojeći najveći hrišćanski praznik Uskrs odnosno Vaskrs i po novom i po starom kalendaru, Kon je rekao:

- Da može da se naredi zabrana kretanja, to bi bilo najbolje. Verujte da je ova situacija sada na najvišem mogućem stupnju tako da nije posebno razmišljano za same praznike, ako bude neophodno i u toku samih praznika sprovodiće se zabrana kretanja. I da može da se naredi zabrana kontakata to bi bilo najbolje. To bi značilo da se slavi na poseban način i verujem da će svako naći način da to u svom domu upriliči kako treba. Isto važi i za jevrejske praznike, isto će biti kod kuće i treba izbegavati velika okupljanja, a njih neće biti jer se prvenstveno čuva život - smatra dr Kon dodajući da se zasad nije razmatrala zabrana napuštanja mesta prebivališta, posebno iz Beograda, što bi značilo da za praznike ne smete da napustite stalnu adresu i odete recimo sa najužom porodicom u vikendicu.

foto: Tanjug Printscreen

Kon je ponovio da je Srbija trenutno u maksimumu epidemije i da nema ni govora o ukidanju mera.

- Još šesta nedelja da prođe, i tu treba apsolutna zabrana kontakta i to treba da čuje svaki građanin ove zemlje, da treba tako da se ponaša. Ovo što se planira od petka je potpuno u skladu sa tim, zabrana kretanja uslovljava i zabranu kontakata. Da li će se nastaviti sa tim, videćemo, sve zavisi od brojeva. Videće se rezultati onoga što je rađeno prethodnog vikenda - rekao je dr Kon.

(Kurir.rs)

Kurir