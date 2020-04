VRTIĆI SE PONOVO OTVARAJU 11. MAJA: Doktorka Darija objasnila koje će sve mere biti preduzete za zaštitu dece od korone

"Ono što od početka pričamo je da su deca najmanje osetljiva populacija kada je u pitanju korona virus. Mogu da se inficiraju, ali nije bilo komplikacija, ni smrtnih ishoda. Mogu da budu prenosioci, ali ni to nije dokazano u većem procentu", rekla je zamenica direktora Instituta za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut".

Vrtići u Srbiji ne rade od 16. marta.

"Mnoge zemlje u svetu su vratile vrtiće kao što su Nemačka, Norveška, Švedska nikada nije ni prestajala sa radom vrtića. Sve te zemlje ne bi decu stavile pod veći rizik. I naša je procena da je to bezbedno, nije veći rizik nego boravak sa roditeljima koji se kreću", dodala je Kisić Tepavčević.

Deca će u vrtić moći samo uz potvrdu pedijatra.

"Što se mera tiče biće kao kada dete nije dugo išlo u vrtić, pregled pedijatra, čišćenje, dezinfekcije, dezo barijere, trijaža dece koja imaju temperaturu i znake respiratorne infekcije, to se, inače, radi. Specifično je da se neće upotrebljavati igračke koje ne mogu da se peru i dezinfikuju, to su one platnene, mekane. Kod spavanja će morati da se poštuju pravila glava - noge. Nijedna od ovih mera nije nova, nismo otkrili ništa novo samo im sada dajemo akcenat", pojasnila je doktorka Darija Kisić Tepavčević.

(Kurir.rs)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir