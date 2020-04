NAJMLAĐI PONOVO U OBDANIŠTIMA I BORAVKU: Vrtići rade od 11. maja, obavezna potvrda da oba roditelja moraju na posao

Vrtići će s radom početi 11. maja, kao i celodnevni boravak za đake od prvog do četvrtog razreda, a ustanove će svoja vrata otvoriti samo mališanima čiji roditelji moraju da odlaze na posao, najavio je za Kurir Ministar prosvete Mladen Šarčević.

On je naglasio da će roditelji morati da dostave potvrdu s posla da moraju da idu na posao, kako bi se sprečilo da povratak u vrtiće bude masovan.

- Pripreme uveliko traju. Cilj je da ne pravimo gužvu i da bude što manje dece u grupama. Ima oko 225.000 mališana predškolskog uzrasta, a očekuje se da će oko 50 odsto njih krenuti u vrtiće. To ćemo tačno znati u četvrtak, kad budu gotove ankete. Ako su standardne vrtićke grupe brojale 24 mališana, sada će u njima biti 10 ili 12 dece, a ako su vrtići manjeg prostora, onda će te grupe biti i manje - rekao je Šarčević.

Ministar ističe da je za potrebe vrtića, škola i fakulteta obezbeđeno pet centara za dezinfekciona i higijenska sredstva. - Za decu do 12 godina biće organizovan boravak u školama, a prema nekim procenama, to će koristiti oko 30 odsto dece. Oni će imati nastavu, moći će da je prate na televiziji ili uživo, biće tu i učitelji, i sve to u malim grupama - otkrio je ministar prosvete.

Vaspitači će biti u obavezi da nose zaštitne maske i rukavice, a da li će i koji mališani biti u obavezi da koriste zaštitnu opremu, još se razmatra. - Videćemo koji uzrast će morati da ih nosi, a koji ne, deca od 11-12 godina će ih sigurno nositi. Prostorije će biti redovno dezinfikovane. Ako bude potrebe, otvorićemo sve vrtiće, ali će se raditi sa znatno manje dece, jer su se neki roditelji već organizovali ili snašli - naveo je Šarčević.

Hrana u vrtićima će deci biti obezbeđena kao i do sada, a ako nečiji poslodavac naknadno odluči da vrati zaposlene roditelje na posao, roditelji će moći da prijave dete za boravak u ustanovi.

Šarčević kaže da i privatni vrtići mogu da počnu s radom, a ako se odluče za to, moraće da poštuju sve protokole.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić kaže za Kurir da još nije doneta odluka o plaćanju vrtića za decu koja ne dolaze: - To je pitanje za menadžment privatnih vrtića, a kod državnih gradovi i opštine su adresa, ali tek nakon što krizni štab donese adekvatne mere.

Dr Branislav Tiodorović kaže da vrtići moraju da omoguće zaštitne mere i kompletno praćenje i da će funkcionisati po instrukcijama Instituta „Batut“.

Zamenica direktora „Batuta“ Darija Kisić Tepavčević rekla je da se opšte mere prevencije u predškolskim ustanovama, kad je reč o kapljičnim infekcijama, inače sprovode i da postoji i provera telesne temperature, i da je procenjeno da rizik za decu nije veći nego što je inače u nekim porodičnim uslovima.

Slavko Gak OVIH DANA O DETALJIMA foto: Zorana Jevtić Beogradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak rekao je za Kurir da je u ovom trenutku jedino izvesno da će vrtići i boravak dece u školama od prvog do četvrtog razreda početi da rade 11. maja. - O svim detaljima će se diskutovati ovih dana i donositi odluke, a roditelji će na vreme biti obavešteni - naveo je Gak.

Kraj škole 31. maja STUDENTI U DOMOVIMA OD SREDINE MAJA Šarčević je izjavio da će nastava u osnovnim i srednjim školama biti završena 31. maja. On je za Prvu TV rekao da će predavanja na fakultetima biti gotova oko 15. maja, a nastava za maturante oko 25. maja. - Od 1. juna možemo, pojedinačno i u malim grupama, da imamo završne i prijemne ispite - rekao je on i najavio da će studenti od sredine maja moći da se vrate u domove. Pre svih, to će biti onikoji su prijavili ispite u aprilskom roku, a koji će, biti održan krajem maja na fakultetima.

