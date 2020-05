DR KON: VANREDNE MERE OSTAJU I POSLE VANREDNOG STANJA: Evo da li će stariji od 65 moći da idu na posao!

Vučič saopštio NAJVAŽNIJU VEST za Srbiju! Aleksandar Vučić saopštio je da vanrednog stanja biti ukinuto sledeće nedelje na Đurđevdan. Odluka o ukidanju vanrednog stanja u sredu pred Skupštinom u četvrtak više nemamo policijski čas. On je rekao da će potpisan predlog predsednika i premijerke ići u sredu u Skupštinu i da se očekuje ukidanje vanrednog stanja."To bi značilo da od četvrtka nećemo imati policijski čas", rekao je predsednik . Predsednik je obrazložio da je državi bilo veoma važno mišljenje struke kada je u pitanju epidemija koronavirusa. Predsednik Vučić je istakao da je sve vreme razgovarao sa strukom, ali da nije stručan za njihov posao. #vanrednostanje #policijskicas #Srbija #beograd #korona #virus #epidemija #pandemija #covid19 #kriznistab #predsednik #epidemiolog #karantin #samoizolacija #vladasrbije #odluka #djurdjevdan #drzava #instagram #sluzbeniglasnik #parlament #skupstina #sns

